Как вырастить абрикос из косточки

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Вопрос читательницы: "Хочу вырастить сеянцы персика и абрикоса из косточек. Можете рассказать, как правильно это сделать? Нужно ли разбивать косточки и замачивать их в специальных растворах?"

Фото: commons.wikimedia. org by Ruth Hartnup from Vancouver, Canada is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Прежде всего, стоит учитывать, что сеянцы не всегда наследуют признаки своих родителей, особенно это относится к абрикосам. Из косточек этой культуры вы, скорее всего, получите жердель. В случае с персиками ситуация немного иная: около 70% растений могут унаследовать сортовые характеристики родительских растений. В любом случае, сеянцы обладают повышенной устойчивостью к болезням.

На юге страны абрикосы в последние годы часто сталкиваются с проблемами плодоношения из-за заморозков во время цветения и монилиоза, который поражает листья и плоды. В свою очередь, жердель плодоносит ежегодно, устойчива к заморозкам и монилиозу.

Для посадки косточек абрикоса следует закопать их на глубину 7-8 см и обеспечить регулярный полив. Косточки персика перед посадкой рекомендуется замочить в стимулирующем растворе с медом (1 столовая ложка на 10 л воды) и затем высадить их в почву на глубину 15 см. Такую же процедуру можно повторить с орехами. Разбивать косточки не требуется, поскольку семена успешно прорастут самостоятельно. Лучше всего высевать косточки, собранные в текущем году.

Если у вас лежат косточки персика или абрикоса несколько лет, их жизнеспособность можно проверить, разбив косточки, вынув семечко и разрезав его пополам. Если серединка белая, косточки можно посеять, но следует учитывать, что процент всхожести будет ниже по сравнению с свежими косточками.