Вопрос читательницы: "Хочу вырастить сеянцы персика и абрикоса из косточек. Можете рассказать, как правильно это сделать? Нужно ли разбивать косточки и замачивать их в специальных растворах?"
Прежде всего, стоит учитывать, что сеянцы не всегда наследуют признаки своих родителей, особенно это относится к абрикосам. Из косточек этой культуры вы, скорее всего, получите жердель. В случае с персиками ситуация немного иная: около 70% растений могут унаследовать сортовые характеристики родительских растений. В любом случае, сеянцы обладают повышенной устойчивостью к болезням.
На юге страны абрикосы в последние годы часто сталкиваются с проблемами плодоношения из-за заморозков во время цветения и монилиоза, который поражает листья и плоды. В свою очередь, жердель плодоносит ежегодно, устойчива к заморозкам и монилиозу.
Для посадки косточек абрикоса следует закопать их на глубину 7-8 см и обеспечить регулярный полив. Косточки персика перед посадкой рекомендуется замочить в стимулирующем растворе с медом (1 столовая ложка на 10 л воды) и затем высадить их в почву на глубину 15 см. Такую же процедуру можно повторить с орехами. Разбивать косточки не требуется, поскольку семена успешно прорастут самостоятельно. Лучше всего высевать косточки, собранные в текущем году.
Если у вас лежат косточки персика или абрикоса несколько лет, их жизнеспособность можно проверить, разбив косточки, вынув семечко и разрезав его пополам. Если серединка белая, косточки можно посеять, но следует учитывать, что процент всхожести будет ниже по сравнению с свежими косточками.
Запуск двигателя посредством автоматической системы предоставляет удобство, однако несет определенные риски.