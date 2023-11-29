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Инжир: выращиваем в комнатных условиях

2:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Инжир в комнатных условиях, находясь в состоянии покоя в течение 2-3 месяцев, может начать вегетацию уже в начале января. Однако не всегда необходимо провоцировать рост в этот период, особенно если трудно обеспечить растению подходящие условия.

Инжир: выращиваем в комнатных условиях
Фото: commons.wikimedia. org by Sabrina Setaro is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Одним из ключевых факторов является освещение. Недостаток света может привести к вытянутым побегам, увеличению междоузлий и потере темно-зеленого оттенка листьев. Это в свою очередь может повлиять на первый урожай, так ценный для любителей инжира, так как плоды, скорее всего, появятся раньше, чем листья, и могут столкнуться с недостатком питательных веществ, что приведет к их опаданию.

Если же вы жаждете весны на подоконнике и любите ухаживать за растениями, то активизация вегетации инжира может начаться в конце зимы или в марте.

Саженец, предназначенный для роста зимой, лучше всего подготовить осенью. После того как растение потеряло листья и вступило в период покоя, пересадите его в более объемный контейнер с питательной почвой. Перед посадкой рекомендуется укоротить большие корни на треть, обеспечив тем самым дополнительное пространство для развития молодых корней, которые будут активно поглощать питательные вещества из почвы.

Пересадка также может быть проведена перед вегетацией. Почвенную смесь следует выбирать питательной, легкой, с хорошей воздухопроницаемостью и влагопроницаемостью. Для улучшения структуры почвы рекомендуется добавить магазинную универсальную землю. Контейнер должен быть низким и широким с крупными дренажными отверстиями.

Не стоит использовать различные материалы, такие как битый кирпич или керамзит, для дренажа. Это излишне для инжира. Корневая система растения быстро заполняет горшок, плотно обвивая каждый сантиметр свободного пространства. Чтобы не терять время в ожидании начала активного роста, я создаю над растением небольшую самодельную теплицу из прозрачного пакета или пластиковой бутылки с отрезанным дном. В верхней части теплицы делаю отверстие для вентиляции и опрыскивания побегов, причем в случае с бутылкой я регулирую доступ воздуха с помощью пробки.

Перед началом активного роста ограничиваю полив. Более частые поливы и подкормки становятся необходимыми с появлением признаков активного роста. Теплицу постепенно убираю, как только инжир начинает вегетацию.

Выращивание инжира в домашних условиях
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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