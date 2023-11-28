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Пуансеттия: как ухаживать за "рождесвенской звездой!

1:50
Садоводство » Комнатные цветы

Рождественская звезда, или пуансеттия, восхищает своим красочным цветением зимой. Неотъемлемой частью новогодних и рождественских праздников, эта растение обретает особый вид благодаря маленьким цветочкам, окруженным яркими прицветниками красных, розовых и белых оттенков.

Пуансеттия: как ухаживать за "рождесвенской звездой!
Фото: commons.wikimedia. org by Chhe is licensed under public domain

Часто приобретаемая ближе к Новому году или Рождеству, пуансеттия требует особого внимания и заботы, учитывая ее тропическое происхождение и фазы покоя и вегетации.

В период цветения (декабрь – февраль), после покупки цветущей пуансеттии, следует предпринять следующие меры:

  • Разместите растение на светлом подоконнике, предпочтительно на южной стороне с защитой от прямых солнечных лучей зимой.
  • Соблюдайте температурный режим в пределах 16-25°C, избегая холодного воздуха от открытых окон.
  • Поддерживайте высокую влажность воздуха, опрыскивая растение теплой водой 1-2 раза в день или размещая горшок на влажном керамзите.
  • Поливайте пуансеттию по мере необходимости, избегая застоя воды в грунте, и подсыхания верхнего слоя почвы.
  • Через месяц после покупки, если цветение продолжается, удобрите растение комплексным удобрением для цветущих растений.

В период покоя (март-апрель):

  1. Переместите пуансеттию в прохладное место с температурой 12-15°C.
  2. Обрежьте растение, оставив побеги высотой 7-10 см.
  3. Ограничьте полив, допуская пересушивание земельного кома между поливами.

Соблюдение этих рекомендаций позволит растению пережить периоды цветения и покоя, сохраняя его здоровье и декоративность.

Секреты ухода за Рождественской звездой – пуансеттией
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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