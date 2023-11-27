Как укрывать персик на зиму: основные советы

1:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Персики, будучи теплолюбивой культурой, подвергаются риску заморозков, особенно молодые растения и саженцы. Для того чтобы предотвратить их подмерзание в холодные и бесснежные зимы, необходимо предпринять меры по защите от низких температур.

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Особенно критичными для персика являются резкие оттепели, которые могут привести к заморозкам в последующих периодах. Для обеспечения надежной защиты от мороза, рекомендуется использовать обычные мешки из-под сахара. Процедура укрытия следует провести в декабре, когда наступают стабильные холода.

Процедура укрытия персиковых саженцев заключается в тщательном обмотывании их мешками, создавая таким образом дополнительный слой изоляции. Этот метод помогает удерживать тепло и предотвращает подмерзание молодых деревьев. Важно помнить, что укрытия следует снять весной, когда угроза возвратных заморозков минует.

Дополнительные советы по укрытию персика на зиму:

Сухость и вентиляция: Убедитесь, что укрытие обеспечивает сухость и хорошую вентиляцию, чтобы избежать образования конденсата, который может повредить растение.

Мульчирование: Вокруг основания персика уложите слой мульчи (например, сухие листья или солому), чтобы сохранить тепло и предотвратить переохлаждение корневой системы.

Осторожное удаление укрытия: При снятии укрытия весной делайте это осторожно, чтобы избежать повреждения нежных почек и побегов, особенно если ожидаются еще возможные заморозки.