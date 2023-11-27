Основные правила выращивания петрушки на подоконнике

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Петрушка является растением, которое предпочитает обильное освещение и способно переносить невысокие температуры или небольшой дефицит влаги при выращивании. Ее можно вырастить как из семян, так и выращивать свежую зелень непосредственно из корневищ.

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Из семян:

Предварительно замочите и проращивайте семена петрушки.

Посадите их в широкий контейнер с высокими стенками (не менее 15 см), наполненный плодородной почвой.

Полейте посевы водой комнатной температуры и поместите контейнер в хорошо освещенное место, прикрыв пленкой до появления всходов.

Из корневищ:

Для выгонки выберите небольшие и не пересушенные корневища, предварительно замочив их в воде на несколько часов.

Засаживайте их в горшки с плодородной почвой так, чтобы почва не попала на точку роста зелени.

Держите горшки в затененном месте до появления всходов, затем перенесите их на свет и поливайте дважды в неделю.

При срезании подросшей зелени оставляйте на корнеплоде трехсантиметровый черешок. Свежая зелень вновь отрастет примерно через месяц.

Для выращивания петрушки на подоконнике рекомендуется выбирать раннеспелые сорта, такие как "Астра", "Бутербродная", "Глория", "Кудрявая", "Обыкновенная листовая", "Листовая ароматная".