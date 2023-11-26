Цикламен: как не ошибиться при его выращивании

При посещении цветочного магазина часто соблазнительно купить цикламен, но после его пересадки домой растение может столкнуться с проблемами, такими как потеря декоративности, вяние и желтение листьев. Эти неприятности обычно связаны с ошибками в уходе.
В природе цикламены цветут осенью или в раннюю весну, а после цветения наступает период покоя, в течение которого постепенно желтеют и опадают листья. Домашний цикламен также переживает два периода: цветения и покоя.
Многие любители растений пытаются сохранить клубни в период покоя, храня их в полностью сухом грунте в холодильнике. Однако такой метод часто не приводит к пробуждению клубня, особенно опасен для молодых растений с небольшими клубнями. Вместо этого, после того как цикламен потерял листья после цветения, достаточно уменьшить полив и воздерживаться от подкормок. Не рекомендуется помещать растение в холодильник. В течение некоторого времени цикламен вновь начнет развивать листья.
Для правильного ухода за цикламеном также важно определить его вид, будь то цикламен персидский или цикламен европейский (пурпурный). Сроки цветения, период покоя и глубина при пересадке отличаются у этих видов.
Некоторые признаки, по которым можно определить вид цикламена:
Клубень цикламена персидского уплощенный и не образует "деток", корни формируются только в нижней части. Клубень цикламена пурпурного со временем разрастается, создавая небольшие дочерние клубни, и корни располагаются по всей поверхности клубня.
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