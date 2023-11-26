Цикламен: как не ошибиться при его выращивании

2:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

При посещении цветочного магазина часто соблазнительно купить цикламен, но после его пересадки домой растение может столкнуться с проблемами, такими как потеря декоративности, вяние и желтение листьев. Эти неприятности обычно связаны с ошибками в уходе.

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В природе цикламены цветут осенью или в раннюю весну, а после цветения наступает период покоя, в течение которого постепенно желтеют и опадают листья. Домашний цикламен также переживает два периода: цветения и покоя.

Многие любители растений пытаются сохранить клубни в период покоя, храня их в полностью сухом грунте в холодильнике. Однако такой метод часто не приводит к пробуждению клубня, особенно опасен для молодых растений с небольшими клубнями. Вместо этого, после того как цикламен потерял листья после цветения, достаточно уменьшить полив и воздерживаться от подкормок. Не рекомендуется помещать растение в холодильник. В течение некоторого времени цикламен вновь начнет развивать листья.

Для правильного ухода за цикламеном также важно определить его вид, будь то цикламен персидский или цикламен европейский (пурпурный). Сроки цветения, период покоя и глубина при пересадке отличаются у этих видов.

Некоторые признаки, по которым можно определить вид цикламена:

Обычно цикламены персидские продаются осенью и зимой, а цикламены пурпурные — весной и летом. Однако, с появлением современных гибридов, отличить два вида по цветам стало затруднительно.

Изучите изнанку листа. У цикламена пурпурного она лиловая или даже пурпурная, у цикламена персидского — зеленая, возможно с рисунками.

Обратите внимание, как расположен клубень в горшке. Если клубень выступает над уровнем грунта, это цикламен персидский. Если клубень погружен в почву полностью, это цикламен пурпурный.

Клубень цикламена персидского уплощенный и не образует "деток", корни формируются только в нижней части. Клубень цикламена пурпурного со временем разрастается, создавая небольшие дочерние клубни, и корни располагаются по всей поверхности клубня.