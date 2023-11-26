Как высушить шиповник в духовке, если нет электросушилки

0:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Если нет чердака или электросушилки, вы можете использовать духовку для высушивания шиповника.

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Сначала тщательно переберите собранные плоды, удалив поврежденные. Равномерно распределите их невысоким слоем на противне и начните сушку в духовом шкафу при температуре +40-60 градусов. Процесс сушки должен продолжаться 7-8 часов. В течение этого времени рекомендуется периодически встряхивать и переворачивать плоды. Не закрывайте дверцу духовки полностью, чтобы избежать скопления влаги.

После завершения сушки рекомендуется немедленно поместить горячие плоды в деревянные или картонные герметичные ящики. Считается, что шиповнику требуется 2-3 дня "пропотеть" для достижения необходимой кондиции. Только после этого вы можете очистить сухие плоды от чашелистиков и поместить их на постоянное место хранения.