Как химой избавиться от садовых вредителей

Многие считают, что зимой нет необходимости заботиться о саде, и можно расслабиться в ожидании нового сезона. Однако, из-за нестабильной погоды в последние годы, заботиться о саде удобно и зимой.
Обследуйте деревья
Проверьте внимательно деревья на предмет боярышницы, которая может образовывать паутину на ветвях. Встряхните листья, покрытые паутиной, и сожгите их. Осмотрите ствол и ветви яблони на наличие златогузок и гусениц яблонной плодожорки. Гнезда последних оставьте на весну, а златогузки удаляйте вместе с веточкой.
Кладки яиц на деревьях
Зимой на коре деревьев и в развилках ветвей могут находиться кладки яиц различных клещей и насекомых. Удаляйте кладки красного яблоневого клеща и зимней пяденицы металлическим скребком.
Яблонная тля и медяница
На молодых побегах яблони зимуют яблонная тля и медяница. В теплые зимние дни и в феврале обработайте места скопления вредителей раствором "Нитрафена".
Вредители в почве
Яблонный цветоед, находящийся в верхнем слое почвы под яблоней, может быть уничтожен зимой. Во время оттепели слегка разрыхлите почву. Перекопайте почву в малиннике для уничтожения долгоносиков.
Грибковые болезни и вредители в опавших листьях
Оставшиеся опавшие листья могут сохранять возбудителей грибковых болезней и представлять угрозу. Паутинные клещи и жуки-долгоносики также могут скрываться в них. Очистите сад от опавших листьев, чтобы предотвратить распространение болезней и уничтожить вредителей.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.