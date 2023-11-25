Как химой избавиться от садовых вредителей

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие считают, что зимой нет необходимости заботиться о саде, и можно расслабиться в ожидании нового сезона. Однако, из-за нестабильной погоды в последние годы, заботиться о саде удобно и зимой.

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Обследуйте деревья

Проверьте внимательно деревья на предмет боярышницы, которая может образовывать паутину на ветвях. Встряхните листья, покрытые паутиной, и сожгите их. Осмотрите ствол и ветви яблони на наличие златогузок и гусениц яблонной плодожорки. Гнезда последних оставьте на весну, а златогузки удаляйте вместе с веточкой.

Кладки яиц на деревьях

Зимой на коре деревьев и в развилках ветвей могут находиться кладки яиц различных клещей и насекомых. Удаляйте кладки красного яблоневого клеща и зимней пяденицы металлическим скребком.

Яблонная тля и медяница

На молодых побегах яблони зимуют яблонная тля и медяница. В теплые зимние дни и в феврале обработайте места скопления вредителей раствором "Нитрафена".

Вредители в почве

Яблонный цветоед, находящийся в верхнем слое почвы под яблоней, может быть уничтожен зимой. Во время оттепели слегка разрыхлите почву. Перекопайте почву в малиннике для уничтожения долгоносиков.

Грибковые болезни и вредители в опавших листьях

Оставшиеся опавшие листья могут сохранять возбудителей грибковых болезней и представлять угрозу. Паутинные клещи и жуки-долгоносики также могут скрываться в них. Очистите сад от опавших листьев, чтобы предотвратить распространение болезней и уничтожить вредителей.