Чтобы еда была ароматной: какие пряные травы вырастить на подоконнике

Конечно, многие из нас привыкли засушивать разнообразные пряности на зиму, но интересно заметить, что некоторые из них можно успешно выращивать на подоконнике даже в самую холодную пору года.
МЯТА. Начало зимы порадовало нас теплом, что открывает возможность пересадить кустик мяты прямо в цветочный горшок. Этот процесс можно осуществить в квартире, и вы сможете наслаждаться ароматными зелеными листочками мяты в течение многих лет.
БАЗИЛИК. В открытом грунте базилик ведет себя как ежегодное растение, но в горшке он становится многолетним. Важно помнить, что горшок не следует размещать на кухне рядом с радиатором. Воздействие тепла может стимулировать базилик к такому интенсивному выделению ароматических веществ, что они иногда ассоциируются с кошачьими метками.
Весной базилик можно снова высадить в открытый грунт на летний период и провести омолаживающую обрезку, особенно если побеги сильно вытянулись из-за недостатка солнечного света.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.