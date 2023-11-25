Чтобы еда была ароматной: какие пряные травы вырастить на подоконнике

1:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Конечно, многие из нас привыкли засушивать разнообразные пряности на зиму, но интересно заметить, что некоторые из них можно успешно выращивать на подоконнике даже в самую холодную пору года.

Фото: commons.wikimedia. org by Consell Comarcal del Baix Empordà is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

МЯТА. Начало зимы порадовало нас теплом, что открывает возможность пересадить кустик мяты прямо в цветочный горшок. Этот процесс можно осуществить в квартире, и вы сможете наслаждаться ароматными зелеными листочками мяты в течение многих лет.

БАЗИЛИК. В открытом грунте базилик ведет себя как ежегодное растение, но в горшке он становится многолетним. Важно помнить, что горшок не следует размещать на кухне рядом с радиатором. Воздействие тепла может стимулировать базилик к такому интенсивному выделению ароматических веществ, что они иногда ассоциируются с кошачьими метками.

Весной базилик можно снова высадить в открытый грунт на летний период и провести омолаживающую обрезку, особенно если побеги сильно вытянулись из-за недостатка солнечного света.