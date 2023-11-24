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Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке

2:02
Садоводство » Советы

Чем прохладнее на улице, тем сильнее ощущается желание весны и возвращения к заботам о грядках. В традиционной манере зимой многие создают свой мини-огород прямо на подоконнике. Один из простых способов — это выращивание лука для зимней зелени.

Витаминное чародейство: выращиваем зеленый лук на подоконнике в пластиковой бутылке
Фото: commons.wikimedia. org by vanessa lollipop is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Этот метод не только обеспечит вашу семью витаминами зимой, но и позволит вырастить достаточное количество луковичек для последующего использования. Всё зависит от объема, который вы выбираете.

В качестве контейнера для небольшого количества зелени идеально подходит пластиковая бутылка объемом 2 литра, у которой верхняя часть легко надевается на отрезанное донышко, например, от бутылок "Фанта" или "Кока-кола".

Дно бутылки заполняется любой почвосмесью и рыхлой почвой с грядки, затем поливается. Оптимальным для выгонки лука является семейный лук (лук староверов, кустовка, ашкелонский лук, шарлот, сорокозубка или кущевка). Этот вид лука позволяет срезать зелень 2-3 раза. Луковицы тщательно укладываются и вдавливаются в почву, после чего бутылка надевается сверху. Если процесс выгонки происходит летом, верхнюю конусную часть бутылки удаляют, чтобы перья росли ровно и не прогибались под своим весом. В зимний период не требуется даже выкручивать пробку, чтобы создать парниковый эффект, и луковицы не нуждаются в частых поливах.

Зелень лука можно срезать над луковицей для повторной выгонки, либо срезать вместе с частью луковицы, если вы предпочитаете белую часть перьев. Проведение нескольких посадок с интервалом в 3-5 дней создаст у вас на подоконнике настоящий конвейер витаминной зелени. Кроме того, в качестве контейнера можно использовать баклажки объемом 5-9 литров, а также пластиковые пакеты с застежкой.

Как вырастить зеленый лук дома в пластиковой бутылке
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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