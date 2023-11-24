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Хвойные: плюсы и минусы их мульчирования на зиу

1:08
Садоводство » Деревья и кустарники

Для защиты хвойных и вечнозеленых растений зимой часто применяют мульчирование, используя торф и древесные опилки. Однако в таком методе есть свои плюсы и минусы.

Хвойные: плюсы и минусы их мульчирования на зиу
Фото: commons.wikimedia. org by EncMstr is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

И как торф, так и опилки подходят для зимнего мульчирования. Торф улучшает структуру почвы, особенно тяжелой, и немного подкисляет ее, что особенно важно для хвойных растений. Торф также эффективно защищает почву от солнечных лучей и удерживает в ней влагу.

Однако стоит помнить, что верховой торф, особенно при высыхании, может образовывать корку, которая плохо пропускает воду. Поэтому для мульчирования лучше использовать низинный торф.

Что касается опилок, рекомендуется их смешивать с компостом или позднее обогащать почву азотными удобрениями, так как опилки могут снижать почвенное плодородие.

Важно помнить, что при зимнем мульчировании хвойных и вечнозеленых растений слой мульчи не должен достигать стволов или стеблей растений, чтобы предотвратить их загнивание.

Мульчирование хвойных растений
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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