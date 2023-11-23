Выращивание озимого чеснока, хотя и не слишком сложное, может столкнуться с некоторыми проблемами, такими как пожелтение листьев. Давайте рассмотрим возможные причины и способы решения этой проблемы.
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Несоблюдение сроков осенней посадки: Ранняя посадка чеснока может привести к избыточному наращиванию листовой массы. Сырость, холод и недостаток света могут вызвать желтение весной. Важно соблюдать сроки посадки и проводить весеннюю подкормку азотом.
Слишком мелкая посадка: Глубина посадки должна быть 4-6 сантиметров. Мелкая посадка может вызвать размывание почвы и желтение листьев. Весной можно скорректировать глубину посадки, подсыпав землю или слой компоста.
Весенние заморозки: Заморозки могут быть причиной пожелтения листьев. Рекомендуется проводить опрыскивание стимуляторами роста при температуре от +5 до +25 градусов.
Тяжелая и кислая почва: При повышенной кислотности вносят доломитовую муку или золу. На глинистых почвах добавляют компост и песок.
Нехватка питания: Весной чеснок нуждается в сульфате магния, помогающем усвоению фосфора и азота.
Болезни чеснока: Фузариоз может атаковать летом. Важно обеззараживать посадочный материал и следить за севооборотом.
Избыток или нехватка влаги: Регулирование полива важно для предотвращения пожелтения листьев.
Период выхода стрелки: Пожелтение листьев в этот период не является проблемой, так как чеснок использует питательные вещества для формирования луковицы.
С учетом этих факторов, обеспечив правильный уход, можно предотвратить и решить проблему пожелтения листьев у озимого чеснока.
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