Каковы причины желтения озимого чеснока

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Выращивание озимого чеснока, хотя и не слишком сложное, может столкнуться с некоторыми проблемами, такими как пожелтение листьев. Давайте рассмотрим возможные причины и способы решения этой проблемы.

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Несоблюдение сроков осенней посадки: Ранняя посадка чеснока может привести к избыточному наращиванию листовой массы. Сырость, холод и недостаток света могут вызвать желтение весной. Важно соблюдать сроки посадки и проводить весеннюю подкормку азотом. Слишком мелкая посадка: Глубина посадки должна быть 4-6 сантиметров. Мелкая посадка может вызвать размывание почвы и желтение листьев. Весной можно скорректировать глубину посадки, подсыпав землю или слой компоста. Весенние заморозки: Заморозки могут быть причиной пожелтения листьев. Рекомендуется проводить опрыскивание стимуляторами роста при температуре от +5 до +25 градусов. Тяжелая и кислая почва: При повышенной кислотности вносят доломитовую муку или золу. На глинистых почвах добавляют компост и песок. Нехватка питания: Весной чеснок нуждается в сульфате магния, помогающем усвоению фосфора и азота. Болезни чеснока: Фузариоз может атаковать летом. Важно обеззараживать посадочный материал и следить за севооборотом. Избыток или нехватка влаги: Регулирование полива важно для предотвращения пожелтения листьев. Период выхода стрелки: Пожелтение листьев в этот период не является проблемой, так как чеснок использует питательные вещества для формирования луковицы.

С учетом этих факторов, обеспечив правильный уход, можно предотвратить и решить проблему пожелтения листьев у озимого чеснока.