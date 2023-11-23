Как сохранить капусту на всю зиму?

1:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Для долгого хранения капусты необходимо выбирать зимние сорта и аккуратно убирать урожай.

Фото: commons.wikimedia. org by McKay Savage from London, UK is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

При проверке зрелости капусты можно нажать легко сверху на головку: если она ощущается тугой и упругой, то наступил подходящий момент для сбора. Признаки готовности капусты также включают в себя светлую центральную часть головки и начало подсыхания нижних листочков.

Сбор капусты поздних сортов лучше проводить в сухую погоду. В случае дождливой погоды сразу после среза головки рекомендуется высушить несколько дней, чтобы избежать последующего загнивания. Для продления срока хранения зимней капусты, рекомендуется оставлять ей "кожух" — 3-6 нижних крупных листьев. Температура в погребе должна быть в пределах +1…+4 градуса, и сам погреб рекомендуется побелить.

ВАЖНО! Для обеспечения качественного урожая зимней капусты, эксперты советуют менять сорта каждые 2-3 года.