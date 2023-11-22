Для поддержания здоровья плодовых деревьев рекомендуется проводить очистку штамбов от отмершей коры дважды в год. Весной эта процедура имеет оздоровительное и профилактическое значение, а осенью — лечебное, так как вместе с отслаивающейся корой удаляются и вредители, скопившиеся под ней.
После очистки стволов следует промыть или опрыскать их однопроцентным раствором медного купороса, который эффективно защищает дерево от появления мха или лишайников.
Затем рекомендуется обработать стволы специальной смесью:
на 5 литров воды — 1 килограмм золы, 200 грамм соли и 200 грамм хозяйственного мыла.
Смесь варится до полного растворения мыла, затем добавляется 50-60 граммов скипидара. Нанесение смеси производится с использованием тряпки, закрепленной на палке. Особенно внимательно обрабатываются участки, пораженные мхом или лишайником. Эту процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду при положительной температуре.
В зимний период и в начале весны, когда возможны снегопады и дожди, нанесенная смесь смывается, и к весне стволы остаются чистыми и здоровыми.
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