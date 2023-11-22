Очищать ли стволы деревьев от отмершей коры

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для поддержания здоровья плодовых деревьев рекомендуется проводить очистку штамбов от отмершей коры дважды в год. Весной эта процедура имеет оздоровительное и профилактическое значение, а осенью — лечебное, так как вместе с отслаивающейся корой удаляются и вредители, скопившиеся под ней.

Фото: commons.wikimedia. org by John Tann from Sydney, Australia is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

После очистки стволов следует промыть или опрыскать их однопроцентным раствором медного купороса, который эффективно защищает дерево от появления мха или лишайников.

Затем рекомендуется обработать стволы специальной смесью:

на 5 литров воды — 1 килограмм золы, 200 грамм соли и 200 грамм хозяйственного мыла.

Смесь варится до полного растворения мыла, затем добавляется 50-60 граммов скипидара. Нанесение смеси производится с использованием тряпки, закрепленной на палке. Особенно внимательно обрабатываются участки, пораженные мхом или лишайником. Эту процедуру рекомендуется проводить в сухую погоду при положительной температуре.

В зимний период и в начале весны, когда возможны снегопады и дожди, нанесенная смесь смывается, и к весне стволы остаются чистыми и здоровыми.