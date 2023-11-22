Готовим инжир к зимовке

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Подготовка инжира к зимовке — поэтапный процесс. В начале, когда листья опадают, голую лозу обрабатывают против грибков с использованием препаратов "Хорус" или "Почка".

Фото: commons.wikimedia. org by Giovanna Garzoni is licensed under public domain

Через несколько дней боковые побеги пригибают к земле, не используя какие-либо крепления. После нескольких таких пригибаний ветви продолжают расти под наклоном 45 градусов. Четыре ветки направляют на одну сторону, и столько же — на другую. Центральную часть вырезают, чтобы форма куста приобрела чашеобразный вид, что способствует более быстрому созреванию плодов. В загущенных кустах ягоды не только не созревают, но и могут осыпаться.

Важно помнить, что на голую землю инжир не следует опускать. Желательно создать подушку из виноградной лозы и веток, оставшихся после обрезки. Затем кусты накрывают мешками, например, из-под сахара, или агроволокном. Для более надежной защиты можно устроить домик из шифера, обсыпав землей вокруг. Этот метод обеспечивает растению защиту от холода, при этом сохраняя возможность дышать.