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Готовим инжир к зимовке

1:14
Садоводство » Деревья и кустарники

Подготовка инжира к зимовке — поэтапный процесс. В начале, когда листья опадают, голую лозу обрабатывают против грибков с использованием препаратов "Хорус" или "Почка".

Готовим инжир к зимовке
Фото: commons.wikimedia. org by Giovanna Garzoni is licensed under public domain

Через несколько дней боковые побеги пригибают к земле, не используя какие-либо крепления. После нескольких таких пригибаний ветви продолжают расти под наклоном 45 градусов. Четыре ветки направляют на одну сторону, и столько же — на другую. Центральную часть вырезают, чтобы форма куста приобрела чашеобразный вид, что способствует более быстрому созреванию плодов. В загущенных кустах ягоды не только не созревают, но и могут осыпаться.

Важно помнить, что на голую землю инжир не следует опускать. Желательно создать подушку из виноградной лозы и веток, оставшихся после обрезки. Затем кусты накрывают мешками, например, из-под сахара, или агроволокном. Для более надежной защиты можно устроить домик из шифера, обсыпав землей вокруг. Этот метод обеспечивает растению защиту от холода, при этом сохраняя возможность дышать.

Как Укрыть Инжир на Зиму
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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