Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Финляндия неожиданно отказалась ужесточать ограничения на границе с Россией
Европарламент разместил карту с Крымом в составе России, после чего быстро удалил и извинился
Мощный удар нанесён по целям в Одессе: над портом стоит столб дыма
Эксперт: "Чай пуэр эффективен для снижения веса"
Тина Канделаки показала всем свое колье за 1,1 млн рублей
Певица Лана Дель Рей появилась в прозрачной ночнушке на обложке журнала
Люк Бессон примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Ученые Австралии назвали причину, из-за которой у взрослых появляется заикание
Вопрос — когда и как: на Западе признали, что Зеленского придётся устранить

Суперудобрение для растений из алоэ: как его приготовить?

Садоводство » Комнатные цветы

Алоэ — не только эффективное средство при насморке и других болезнях, но также отличный источник удобрения для растений.

Суперудобрение для растений из алоэ: как его приготовить?
Фото: commons.wikimedia. org by brewbooks from near Seattle, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Для приготовления удобрения, начнем с того, что срежем крупные листья алоэ. Затем, с помощью мясорубки или аналогичного инструмента, измельчим собранную массу, создавая пюре. Полученное пюре следует переложить в глубокую емкость и залить стаканом воды на каждую столовую ложку кашицы. Если этот процесс начать утром, следующий этап приготовления удобрения будет выполняться вечером. Процедуру следует завершить, процеживая получившийся настой через фильтр.

Согласно информации из Википедии, отмечается, что алоэ вера (Aloe vera) — вид суккулентных растений, происходящих из Южной Африки, известен своими лечебными свойствами и широко используется в медицинских и косметических целях. Листья алоэ содержат густой сок, который часто используется в качестве лекарственного и косметического средства. Кроме того, алоэ может применяться в сельском хозяйстве в качестве удобрения, так как содержит полезные элементы, способствующие развитию растений.

Удобрение из алоэ. Органический стимулятор роста
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Должен денег: SHAMAN рассказал о своих отношениях с Григорием Лепсом
Последние материалы
Мощный удар нанесён по целям в Одессе: над портом стоит столб дыма
Суперудобрение для растений из алоэ: как его приготовить?
Эксперт: "Чай пуэр эффективен для снижения веса"
Тина Канделаки показала всем свое колье за 1,1 млн рублей
Певица Лана Дель Рей появилась в прозрачной ночнушке на обложке журнала
Люк Бессон примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Ученые Австралии назвали причину, из-за которой у взрослых появляется заикание
Вопрос — когда и как: на Западе признали, что Зеленского придётся устранить
Ученые заявили, что глобальное потепление угрожает полезным бактериям
Возлюбленный Бони возмутился шутками Воли в адрес модели
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников