Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Педиатр подчеркнула важность распорядка для укрепления иммунитета у детей
Зепюр Брутян сравнили с Муцениеце после новости о совместных съемках с Павлом Прилучным
Арестович* призвал пойти на хитрость и согласиться на мирные переговоры с Россией
Шойгу: завершаются испытания атомной подлодки "Император Александр III"
Мальдивы будут бороться с повышением уровня моря, строя острова-крепости
Эксперты всё больше говорят о негативных последствиях интервального голодания
Диетолог назвал три продукта, которые необходимы в рационе при высоком холестерине
Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал безумными разговоры о том, что США смогут воевать на три фронта
Финансист Вязовский: импортная техника станет дешевле зимой

Как посадить кизил в средней полосе России

1:40
Садоводство » Деревья и кустарники

Естественное место обитания кизиловых деревьев — это гористые районы Кавказа с каменистой, малоплодородной почвой легкого состава и хорошим солнечным освещением.

Как посадить кизил в средней полосе России
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Саженцы кизила предпочитают почву с умеренным питательным содержанием; хотя в плодородных почвах они успешно укореняются, их рост может быть замедленным.

В нашем саду мы имеем семь плодоносящих деревьев разного возраста, процветающих в различных условиях. Одно из них растет под елками в полутени на бедной, кисловатой почве. Несмотря на эти условия, дерево успешно развивается и приносит урожай, хотя вкус ягод может быть немного кисловатым из-за недостатка солнечного света.

Пара кизилов, посаженных на расстоянии 1 м в условиях полутени, ежегодно радует нас обильным урожаем. Эти деревья взаимодействуют между собой, ограничивая пространство, и благодаря этому приобретают стройную, колонновидную форму во взрослом возрасте.

Все наши деревья являются сеянцами, выращенными из косточек. Однако выбор между сеянцем и привитым саженцем зависит от ваших предпочтений, доступности и надежности продавца.

Рекомендуется сажать не менее двух растений одновременно, так как кизил опыляется путем перекрестного опыления. Не теряйте времени, ведь кизил — это долговечное дерево, которое не торопится. Хотя сеянец может зацвести через пять или даже десять лет, важно не терять терпение и сажать растения как можно скорее.

Посадка КИЗИЛА!!! Как правильно посадить КИЗИЛ?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссёра Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.

Ургант, Райкин и Миронов попросили омбудсмена Москалькову вмешаться в дело Беркович
Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву
Алла Пугачёва: изменения после переезда
"Это вьетнамский вариант": военкор Сладков оценил происходящее на левом берегу Днепра
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Сами виноваты: шеф Пентагона Остин приказал Зеленскому воевать дальше Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Захар Прилепин о SHAMAN и эстраде: "Мне не надо, народу надо"
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Мирный план для Киева и Москвы: рассекречены пять пунктов
Последние материалы
Новак: доля трудноизвлекаемых запасов нефти вырастет до 70% к 2050 году
В Питере медики спасли ногу пациента, на которую упала 5-тонная балка
Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Толоконникову
Постоянное головокружение может быть вызвано болезнью внутреннего уха
Как посадить кизил в средней полосе России
Курение ухудшает кровь и тем самым ускоряет старение: итоги исследования в Гонконге
Экс-глава УСБ СК России Михаил Максименко обнаружен мертвым в колонии
Президент Чехии признал, что контрнаступление Киева идёт вопреки его ожиданиям
Марков рассказал об угрожающем Крыму плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра
"Ничего у них не получится": Песков высказался об угрозах Зеленского в адрес Путина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников