Как посадить кизил в средней полосе России

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Естественное место обитания кизиловых деревьев — это гористые районы Кавказа с каменистой, малоплодородной почвой легкого состава и хорошим солнечным освещением.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Саженцы кизила предпочитают почву с умеренным питательным содержанием; хотя в плодородных почвах они успешно укореняются, их рост может быть замедленным.

В нашем саду мы имеем семь плодоносящих деревьев разного возраста, процветающих в различных условиях. Одно из них растет под елками в полутени на бедной, кисловатой почве. Несмотря на эти условия, дерево успешно развивается и приносит урожай, хотя вкус ягод может быть немного кисловатым из-за недостатка солнечного света.

Пара кизилов, посаженных на расстоянии 1 м в условиях полутени, ежегодно радует нас обильным урожаем. Эти деревья взаимодействуют между собой, ограничивая пространство, и благодаря этому приобретают стройную, колонновидную форму во взрослом возрасте.

Все наши деревья являются сеянцами, выращенными из косточек. Однако выбор между сеянцем и привитым саженцем зависит от ваших предпочтений, доступности и надежности продавца.

Рекомендуется сажать не менее двух растений одновременно, так как кизил опыляется путем перекрестного опыления. Не теряйте времени, ведь кизил — это долговечное дерево, которое не торопится. Хотя сеянец может зацвести через пять или даже десять лет, важно не терять терпение и сажать растения как можно скорее.