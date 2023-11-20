Пересаживаем взрослую розу на новое место. Рекомендации

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Чаще всего необходимость в пересадке взрослой розы возникает из-за неудачного выбора места для посадки или из-за тесного расположения в плотной композиции с другими многолетними цветами.

Фото: commons.wikimedia. org by Lovely Pearl Naga is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Многие садоводы предпочитают проводить осеннюю пересадку, так как рост и развитие уже прекращены, что облегчает перенос этой травматичной процедуры для растения. Хотя пересадка весной также возможна, но выбор времени становится сложнее.

Важно подобрать удачный момент для осенней пересадки, не торопясь, но и не откладывая. Обычно это происходит в конце октября или ноябре, с ориентиром на погодные условия, завершая процесс за 3-4 недели до начала морозов.

При пересадке неизбежно травмируются корни растения, поэтому важно балансировать надземную часть и сохранившиеся корни. Чем больше повреждены корни, тем короче следует обрезать побеги, чтобы не отнимать силы и ускорить укоренение куста на новом месте.

Рекомендуется удалить все излишние побеги перед пересадкой, а также укоротить оставшиеся. После выкапывания куста и осмотра корневой системы принимается решение о том, какую часть побегов сохранить, и обрезают их соответственно.

При выкапывании розы важно стараться сохранить максимальное количество корней и минимизировать их повреждения. Это делается, начиная копку с некоторого отступа от куста и тщательно изучая объем корневой системы. Идеальным вариантом является выкапывание с розой в коме земли, но это применимо только на плотных почвах. После выкопки, корни осматриваются, поврежденные участки обрезаются, а сломанные, сухие и больные корешки удаляются.

Если земляной ком не сохранен, розу временно можно опустить в воду, чтобы предотвратить пересушивание корневой системы. Однако специального замачивания саженца не требуется, и обычно не рекомендуется применять стимуляторы при осенней пересадке.

Подготовка посадочной ямы лучше проводится заранее. Розу следует сажать на ту же глубину, что и прежде, сохраняя глубину роста. Для привитых роз важно углубить место прививки. Почву подсыпают постепенно, аккуратно уплотняя каждый слой и поливая водой. В случае сухой и теплой погоды рекомендуется временно покрыть куст пленкой (на установленный каркас), чтобы сохранить влажность и создать укрытие от солнца после посадки.