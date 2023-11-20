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Фпанцузский метод посадки винограда

1:32
Садоводство » Плодовые

Для стимулирования эффективного роста молодого винограда рекомендуется провести укорачивание корней саженцев до 2,5-3,0 сантиметра.

Фпанцузский метод посадки винограда
Фото: commons.wikimedia. org by Kelly Nigro is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

На практике этот процесс обычно выполняется достаточно просто: основные корни саженца сжимают в кулак, и все, что выходит за пределы кулака, удаляется секатором. Затем, с использованием садового бура, выкапывается посадочная яма диаметром 50 сантиметров и глубиной не менее 70 сантиметров. При посадке саженца эта яма заполняется новой плодородной почвой, добываемой в месте, где виноград ранее не выращивался. Удобрения вносятся только на дно ямы, предварительно перемешивая их с новой землей. Это обеспечивает постепенное освоение усиленно развивающимися корнями саженца питательных веществ в "голодных" условиях почвы, что позволяет им обнаруживать удобрения только через год-два, избегая потенциального повреждения.

При осенней посадке виноград укрывают земляным холмиком, не трогая его, чтобы весной молодые побеги не подверглись солнечному ожогу.

В соответствии с данными из Википедии, виноград (Vitis) — род растений семейства виноградовых (Vitaceae). Возделывается виноград для производства винограда, из которого делают вино. Род включает множество видов, и разнообразие винограда используется в сельском хозяйстве и виноделии.

Как БЕЗОШИБОЧНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЕЦ ВИНОГРАДА на постоянное место ОСЕНЬЮ и укрыть его на зиму
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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