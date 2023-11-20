Фпанцузский метод посадки винограда

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Для стимулирования эффективного роста молодого винограда рекомендуется провести укорачивание корней саженцев до 2,5-3,0 сантиметра.

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На практике этот процесс обычно выполняется достаточно просто: основные корни саженца сжимают в кулак, и все, что выходит за пределы кулака, удаляется секатором. Затем, с использованием садового бура, выкапывается посадочная яма диаметром 50 сантиметров и глубиной не менее 70 сантиметров. При посадке саженца эта яма заполняется новой плодородной почвой, добываемой в месте, где виноград ранее не выращивался. Удобрения вносятся только на дно ямы, предварительно перемешивая их с новой землей. Это обеспечивает постепенное освоение усиленно развивающимися корнями саженца питательных веществ в "голодных" условиях почвы, что позволяет им обнаруживать удобрения только через год-два, избегая потенциального повреждения.

При осенней посадке виноград укрывают земляным холмиком, не трогая его, чтобы весной молодые побеги не подверглись солнечному ожогу.

В соответствии с данными из Википедии, виноград (Vitis) — род растений семейства виноградовых (Vitaceae). Возделывается виноград для производства винограда, из которого делают вино. Род включает множество видов, и разнообразие винограда используется в сельском хозяйстве и виноделии.