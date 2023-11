Кожура банана: как сделать эффективное удобрение для комнатных цветов

Your browser does not support the audio element.

Кожура банана обладает не менее ценными витаминами и минералами, чем сам фрукт. Опытные садоводы утверждают, что использование банановой кожуры в качестве удобрения способствует улучшению роста цветов, а также эффективно борется с вредителями, освежает листья растений.

Фото: commons.wikimedia. org by Midori is licensed under GFDL and Creative Commons CC-BY-SA-2.5 and older versions (2.0 and 1.0)