Кожура банана: как сделать эффективное удобрение для комнатных цветов

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кожура банана обладает не менее ценными витаминами и минералами, чем сам фрукт. Опытные садоводы утверждают, что использование банановой кожуры в качестве удобрения способствует улучшению роста цветов, а также эффективно борется с вредителями, освежает листья растений.

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Содержащиеся в мякоти и кожуре банана калий, фосфор, кальций, магний и азот делают ее отличной альтернативой калийным и фосфорным удобрениям. Несмотря на возможное скептическое отношение некоторых цветоводов, привыкших к покупным средствам, такие "домашние" удобрения не уступают гуминовым концентратам и растворимым палочкам.

Добавление побегов винограда к банановым шкуркам создает комплексное удобрение, содержащее множество необходимых элементов. Цикламен, бегония и сенполия демонстрируют эффективность этого натурального средства всего через неделю после его применения.

Почему же перед использованием бананов следует тщательно их помыть? Это необходимо для удаления воскового покрытия и химикатов, применяемых производителями для долгосрочной транспортировки. В худшем случае это могут быть опасные канцерогены. Кроме того, поставщики обрабатывают бананы растворами сульфата аммония и хлора, чтобы избавиться от молочного сока. Мыть бананы в горячей воде с мылом и удалить белые волокна на мякоти обязательно.

Для использования банановой кожуры в качестве удобрения ее следует нарезать на мелкие кусочки и зарыть не слишком глубоко в почву. Даже слабые растения, удобренные таким образом, быстро начинают развивать обильные листья. Удобрение полностью растворяется в почве через 10 дней под воздействием почвенных микроорганизмов.

Еще один способ использования банановой кожуры — приготовление настоя. Сушеную кожуру можно заварить, как чай, соблюдая стандартные пропорции, а затем использовать полученный настой для полива комнатных растений под корень. Сушить кожуру лучше всего на батарее и хранить сухой продукт в бумажном пакете. Это удобрение также можно использовать в сухом виде, добавляя его в нижние слои почвы, но важно избегать размещения банановой кожуры на поверхности почвы, чтобы избежать развития плесени.