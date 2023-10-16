В Красноярском крае фермер вырастил морковь весом 2,6 кг

0:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Фермер из Шушенского района Красноярского края Антон Юдин успешно вырастил массивную морковь весом 2,615 килограмма. Это впечатляющее достижение превосходит предыдущий российский рекорд, который был установлен морковью весом 2,180 килограмма, выращенной в Нижегородской области.

Фото: openverse.org

Стоит отметить, что самая крупная в мире морковь за всю историю наблюдений была выращена американским фермером в 2017 году и весила поразительные 10,17 килограмма, сообщает prmira.ru.

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