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Вносим минеральные удобрения. Когда, как сколько - рассказываем

1:45
Садоводство » Советы

Подходит время окончательной уборки урожая, и перекопка грядок становится неотъемлемой частью этого процесса. Однако возникает вопрос: стоит ли при этом вносить минеральные удобрения?

Вносим минеральные удобрения. Когда, как сколько - рассказываем
Фото: commons.wikimedia. org

Внос минеральных удобрений при осенней перекопке почвы является необходимой мерой. Часто дачники не располагают точной информацией о составе питательных элементов в своей почве, так как агрохимический анализ проводится далеко не всегда. Поэтому определение потребности почвы в удобрениях часто основывается на средних стандартах и визуальном состоянии растений в период вегетации.

В среднесуглинистых почвах, годовая доза минеральных удобрений на 1 квадратный метр составляет примерно 60-80 грамм фосфора, 40-50 грамм азота и 50-60 грамм калия. Но, конечно, конкретные потребности будут зависеть от видов культур, которые вы собираетесь выращивать.

Азотные удобрения обычно вносятся в ранние подкормки весной. В отношении фосфора и калия, две трети годовой нормы вносятся при осенней перекопке, а оставшееся количество распределяется в виде подкормок в течение вегетационного сезона.

Следует отметить, что на песчаных и супесчанных почвах минеральные элементы более подвержены вымыванию дождевыми и талыми водами, поэтому вносить удобрения приходится чаще. При весенней перекопке, две трети годовой нормы фосфора и калия внесены, а оставшаяся треть разбивается на несколько подкормок, которые осуществляются в течение вегетационного периода.

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МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ: какие, когда, сколько...все по полочкам
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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