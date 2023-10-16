Малиновые кусты буйно распустились, однако странным образом, ягоды появились только в верхних частях растений. Чем это можно объяснить?
Наиболее вероятной причиной такого явления является слишком плотное расположение малиновых кустов.
Обычно, кусты садовой малины должны образовывать ягоды на практически всей длине побега, начиная с полуметровой высоты от поверхности почвы. Для того чтобы это происходило, важно оставлять достаточное расстояние между кустами. При правильной посадке, малиновые кусты получают достаточно света и воздуха, что делает их более устойчивыми к болезням, а также способствует формированию крупных ягод с более высоким содержанием биологически активных веществ.
Оптимальное расстояние между кустами малины обычно составляет 50-70 см, однако конкретное расположение зависит от сорта малины и его особенностей. Важно помнить, что каждый год на каждом кусте образуется 10-12 побегов замещения, из которых следует сохранить 7-8 наиболее крепких, удалив остальные, чтобы избежать загущения куста.
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