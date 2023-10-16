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Малина дала скудный урожай, почему?

1:13
Садоводство » Деревья и кустарники

Малиновые кусты буйно распустились, однако странным образом, ягоды появились только в верхних частях растений. Чем это можно объяснить?

Малина дала скудный урожай, почему?
Фото: commons.m.wikimedia. org

Наиболее вероятной причиной такого явления является слишком плотное расположение малиновых кустов.

Обычно, кусты садовой малины должны образовывать ягоды на практически всей длине побега, начиная с полуметровой высоты от поверхности почвы. Для того чтобы это происходило, важно оставлять достаточное расстояние между кустами. При правильной посадке, малиновые кусты получают достаточно света и воздуха, что делает их более устойчивыми к болезням, а также способствует формированию крупных ягод с более высоким содержанием биологически активных веществ.

Оптимальное расстояние между кустами малины обычно составляет 50-70 см, однако конкретное расположение зависит от сорта малины и его особенностей. Важно помнить, что каждый год на каждом кусте образуется 10-12 побегов замещения, из которых следует сохранить 7-8 наиболее крепких, удалив остальные, чтобы избежать загущения куста.

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ОБРЕЗАЙТЕ МАЛИНУ ТОЛЬКО ТАК! КРУПНЫЙ УРОЖАЙ ГАРАНТИРОВАН
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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