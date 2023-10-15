Готовим гортензии к зиме

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Садовые гортензии пользуются большой популярностью благодаря их способности продолжительно цвести в течение всего сезона. Почти в каждом саду можно встретить эти прекрасные цветы. Но как же подготовить гортензии к зимнему периоду?

Фото: ommons.wikimedia. org

Древовидные и метельчатые гортензии обычно довольно неприхотливы и могут переживать зиму в средних широтах даже без особых укрытий. Для них достаточно лишь мульчировать основание растений торфом на высоту 4-5 сантиметров.

Однако гортензии с крупными и пышными соцветиями, такие как гортензия крупнолистная, происходящая из юго-восточной Азии, требуют обязательного укрытия перед наступлением зимы. Процесс подготовки к зимовке начинают обычно в конце сентября.

Для этого сначала срезают соцветия и все листья, а затем обильно поливают растения. После этого их обрабатывают 1-процентным раствором бордосской смеси. Когда раствор высохнет, кусты укутывают в спанбонд и стягивают его шпагатом. После этого растения пригибают и крепят их в этом положении, привязывая к колышкам.

Закрытые кусты обворачивают поролоном толщиной не менее сантиметра, а затем пленкой. Если нет листового поролона, можно использовать пенопластовые ящики, которые обычно используются для транспортировки крупных бытовых устройств, и поместить их над кустами. Пенопластовые листы могут быть закреплены сверху.

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