Почему у молодых деревьев не опадают листья?

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

У молодых деревьев, которые были посажены несколько лет назад, осенью наблюдается необычное явление: их листья не опадают, оставаясь засохшими до весны, а концы веток начинают засыхать. Возникает вопрос: стоит ли осенью обрывать эти листья?

Фото: wikimedia. org

Важно отметить, что обрывать листья никаким образом не следует. Листья играют важную роль в жизни деревьев, поскольку через них происходит фотосинтез, производящий углеводы, необходимые для развития корней и успешной зимовки всего дерева. Единственное, что можно сделать, это провести пинцировку, то есть прищипнуть верхушки побегов. Это помогает приостановить линейный рост веток. Пинцировку обычно проводят в июле-августе, и в случае, если рост все равно возобновляется, можно повторить ее осенью по мере отрастания.

Причина отсутствия естественного листопада у деревьев, как правило, связана с незавершенностью ростовых процессов и, следовательно, недостаточной подготовкой дерева к зимовке. Это явление может произойти у деревьев, которые были перекормлены азотными удобрениями, а также у сортов, которые приспособлены к продолжительному вегетационному периоду. Если такие деревья растут в условиях обычного агрофона, с другими деревьями и без избыточного азота в почве, то, вероятно, они представляют собой южные сорта, которые не успевают завершить свое развитие в короткое лето средней полосы России.

В последние годы зимы в данном регионе характеризовались отсутствием сильных морозов, и ветки этих деревьев лишь подмерзали, но при наступлении резких понижений температуры такие деревья могут подвергнуться замерзанию из-за недоразвитых к осени тканей.

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