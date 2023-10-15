Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ООН: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы
Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"
В России введут ГОСТ на хреновуху, самогон и сбитень
The Statesman: перед Киевом встал "вопрос выживания" из-за усталости запада от СВО
Current Biology: медузы, у которых нет мозга, способны учиться на прошлом опыте
Эксперты советуют отложить покупку корейских и японских автомобилей
Представитель ВОЗ Яшаревич: призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться — смертный приговор
Экс-советник Буша Уитон: успех контрнаступления ВСУ должен был "смыть позор" с команды Байдена
Economist: ВСУ рискуют оказаться в котле в Авдеевке — инициатива перешла к России

Почему у молодых деревьев не опадают листья?

1:51
Садоводство » Деревья и кустарники

У молодых деревьев, которые были посажены несколько лет назад, осенью наблюдается необычное явление: их листья не опадают, оставаясь засохшими до весны, а концы веток начинают засыхать. Возникает вопрос: стоит ли осенью обрывать эти листья?

Почему у молодых деревьев не опадают листья?
Фото: wikimedia. org

Важно отметить, что обрывать листья никаким образом не следует. Листья играют важную роль в жизни деревьев, поскольку через них происходит фотосинтез, производящий углеводы, необходимые для развития корней и успешной зимовки всего дерева. Единственное, что можно сделать, это провести пинцировку, то есть прищипнуть верхушки побегов. Это помогает приостановить линейный рост веток. Пинцировку обычно проводят в июле-августе, и в случае, если рост все равно возобновляется, можно повторить ее осенью по мере отрастания.

Причина отсутствия естественного листопада у деревьев, как правило, связана с незавершенностью ростовых процессов и, следовательно, недостаточной подготовкой дерева к зимовке. Это явление может произойти у деревьев, которые были перекормлены азотными удобрениями, а также у сортов, которые приспособлены к продолжительному вегетационному периоду. Если такие деревья растут в условиях обычного агрофона, с другими деревьями и без избыточного азота в почве, то, вероятно, они представляют собой южные сорта, которые не успевают завершить свое развитие в короткое лето средней полосы России.

В последние годы зимы в данном регионе характеризовались отсутствием сильных морозов, и ветки этих деревьев лишь подмерзали, но при наступлении резких понижений температуры такие деревья могут подвергнуться замерзанию из-за недоразвитых к осени тканей.

Встройте Садовые фантазии Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наши каналы в Telegram и Дзен

Добавьте Правду.Рув свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Одноклассниках...

Что делать, если вовремя не опали листья на деревьях осенью
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Сбежавшая из России Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют

Татьяна Лазарева* сообщила, что живёт в постоянном ужасе.

Покинувшая РФ телеведущая Татьяна Лазарева* заявила, что её насилуют
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена
RT: Иван Ургант выступил в МГИМО в качестве шоумена по приглашению профессора
Онколог Карасёв назвал мелочь, которая предупредит о раке
Варшавы плюнула на могилы жертв Волынской резни
Социал-демократы Словакии остановили военную помощь Украине Андрей Николаев Библиофилы и воры: на что шли люди ради ценных книг Сергей Лебедев Экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины могут отправить под суд Михаил Плисюк
В Германии потребовали начать поставки газа по отремонтированным "Северным потокам"
ВС РФ в нескольких местах прорвали вторую линию обороны ВСУ у Авдеевки
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
В США сообщили, что Украина создаёт жуткую "армию зомби"
Последние материалы
ООН: у больниц Газы осталось ресурсов на 48 часов работы
Сенатор Пушков оценил слова польского депутата Каминьского: продолжают тянуть Украину "за волосы"
В России введут ГОСТ на хреновуху, самогон и сбитень
The Statesman: перед Киевом встал "вопрос выживания" из-за усталости запада от СВО
Current Biology: медузы, у которых нет мозга, способны учиться на прошлом опыте
Эксперты советуют отложить покупку корейских и японских автомобилей
Представитель ВОЗ Яшаревич: призыв Израиля к жителям Газы эвакуироваться — смертный приговор
Экс-советник Буша Уитон: успех контрнаступления ВСУ должен был "смыть позор" с команды Байдена
Economist: ВСУ рискуют оказаться в котле в Авдеевке — инициатива перешла к России
Глава МИД Венгрии Сийярто: санкции не смогли "поставить Россию на колени"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников