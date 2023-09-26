После окончания листопада дачникам советуют вносить удобрения и обрезать сухие ветки

1:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Первый месяц осени тихо подходит к своему завершению, и в столичном регионе погода пока довольно комфортна для дачников, позволяя им уделять внимание своим садам и огородам. Однако с окончательным приходом осени и листопада наступит время подготовки плодовых деревьев и кустарников к зиме, а также ухода за клумбами. Опытная дачница Нина Петрова поделилась своим опытом и советами.

Фото: openverse.org

По словам Нины, конец листопада является сигналом того, что плодовые культуры готовятся к периоду покоя, сообщает "Вести Подмосковья". В этот период она обычно проводит работы по уборке опавших листьев и падалицы, обрезке повреждённых ветвей, удалению отмершей коры и лишайников. Также она применяет фунгициды (противогрибковые средства), обильный полив и внесение фосфорно-калийных минеральных удобрений. Вокруг растений она размещает еловый лапник, перегной или компост.

"Тогда же рекомендую ещё раз осмотреть кусты клубники — обрезать усы, убрать сухие листья. Можно высадить луковичные цветы на клумбах, пересадить и разделить многолетники, а еще собрать семена однолетников", — подытожила дачница.

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