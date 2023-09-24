Натуральные удобрения для почвы: зола и молотая скорлупа для обильного роста растений

В последние годы дачники все больше прибегают к использованию натуральных удобрений, чтобы избежать химических веществ в своей продукции. Такие подкормки способствуют быстрому восстановлению плодородия почвы и обеспечивают обильный рост растений.

Фото: Wikipedia

Простой рецепт заключается в смешивании всего лишь двух ингредиентов, которые следует добавить осенью и весной под любые посадки. Эти натуральные компоненты обогащают почву микро- и макроэлементами, способствуя активному росту растений.

Первый компонент — это зола. В составе золы содержатся микроэлементы, такие как кальций, калий, фосфор и цинк, которые долгое время не вымываются из почвы. Эти элементы способствуют быстрому развитию корневой системы и одновременно с этим раскисляют почву.

Второй важный компонент — молотая скорлупа от яиц. Она разлагается в почве за 1-1,5 года и предоставляет растениям необходимый кальций, способствуя укреплению корней и повышению их иммунитета. Это также способствует улучшению обменных процессов в растениях.

Для приготовления удобрения смешайте два килограмма золы с одним килограммом молотой скорлупы и равномерно распределите по почве. Такая почва станет источником богатого урожая для ваших растений.

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