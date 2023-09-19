Житель Новосибирска обнаружил фиолетовые грибы с ароматом фруктов на своем огороде

В социальных сетях новосибирец Антон Нелидов поделился удивительным открытием: у его бани в Кировском районе выросли необычные грибы ярко-фиолетового цвета.
"Красота какая за банькой наросла. Запах сладковато-фруктовый. Несмотря на свой необычный цвет, гриб съедобен и считается одним из самых вкусных из позднеосенних грибов", — сообщил Антон Нелидов.
Эти фиолетовые рядовки являются съедобными и обладают фруктовым ароматом, сообщает atas.info.Часто их используют для маринования. Интересно, что они напоминают по внешнему виду краснокнижные фиолетовые паутинники.
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