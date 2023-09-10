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The Telegraph: В Индии обнаружен самый тяжелый фрукт в мире весом в 51,7 килограмма

2:52
Садоводство

Мир фруктов и овощей предоставляет нам уникальную возможность насладиться разнообразием форм и вкусов. Давайте погрузимся в этот удивительный мир и рассмотрим некоторых настоящих гигантов фруктового царства.

The Telegraph: В Индии обнаружен самый тяжелый фрукт в мире весом в 51,7 килограмма
Фото: архив Правды.Ру

И начнем наше путешествие с впечатляющего джекфрута, обнаруженного в Индии. Этот фрукт оказался истинным громадином с весом впечатляющих 51,7 килограмма (114 фунтов). По информации The Telegraph, такой колоссальный джекфрут способен покормить целых 180 человек, если превратить его в аппетитное карри из джекфрута. Джекфруты держат звание самых массивных деревянных фруктов в мире, и это действительно впечатляющее достижение.

Однако, несмотря на свой вес, джекфруты не занимают первое место в нашем рейтинге.

Следующим участником нашей фруктовой "олимпиады" является самая тяжелая клубника в мире. Этот гигант был выращен в Израиле в 2021 году и весит целых 289 граммов (10,19 унций), что более чем в 20 раз тяжелее обычной клубники. Этот фрукт действительно заслуживает титула "самой тяжелой клубники" в мире.

И снова у нас есть сюрприз: баклажаны, хоть и часто ассоциируются с овощами, являются настоящими фруктами, классифицируемыми даже как ягоды. Самый тяжелый баклажан был выращен в Великобритании и весил целых 3,36 килограмма (7 фунтов).

А теперь перейдем к категории "самый маленький и тяжелый фрукт". Здесь титул удостоилась черника, весившая всего 16,2 грамма (0,57 унции), и завоевавшая свою корону в Австралии в сентябре 2020 года.

Но, вероятно, вы думали, что арбуз с его огромным размером может занять первое место в нашем списке? Однако его вес составляет всего 159 килограммов (350,5 фунтов), что, безусловно, большо, но всего лишь немногим более десятой части веса нашего гигантского джекфрута.

Может быть, совсем как баклажан, который стал рекордсменом Книги Гиннеса и удостоился звания самого тяжелого фрукта на планете, есть еще один фруктовый чемпион, способный вызвать изумление. Речь идет о тыкве, которая весит невероятные 1226 килограммов (2702 фунта), что больше веса автомобиля Nissan Micra.

Однако, если вы всегда искали что-то еще более громоздкое и массивное, обратите внимание на потенциально самое тяжелое существо, которое когда-либо населяло наш мир.

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Джекфрут - самый крупный фрукт в мире, растущий на дереве
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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