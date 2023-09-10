Специалисты рассказали, что такое борщевик и как лечить ожоги от него

Опасное и ядовитое растение уже распространилось по большей части территории России и стало серьезной угрозой, с которой борются как специальные службы, так и отдельные дачники.
Гигантский борщевик, или Heracleum mantegazzianum, известен своей ядовитостью и выживаемостью. Это растение похоже на увеличенную версию обычного купыря, часто встречающегося вдоль дорог, в парках и в лесах. Гигантский борщевик достигает более метра в высоту, у него длинные зеленые стебли и огромные ветви с мелкими белыми цветками, которые расцветают в июне и июле.
Это растение опасно тем, что даже при легком прикосновении к нему, без разрывания стебля или контакта с соком, можно получить болезненные ожоги и волдыри. Повреждения могут быть разной степени тяжести, включая образование пигментных пятен и долговременных рубцов. Дети особенно уязвимы перед этим растением, и в последние годы было несколько случаев госпитализации детей с ожогами.
Стебли гигантского борщевика покрыты тонкими игольчатыми волосками, которые вызывают сильное раздражение. Сок растения содержит химическое вещество под названием фуранокумарин, которое, попав на кожу, связывается с ДНК в клетках кожи и вызывает их гибель.
Сок также взаимодействует с меланином в коже, убирая ее естественную защиту от ультрафиолетовых лучей, что приводит к фоточувствительности и ожогам. Эти ожоги могут оставаться на коже несколько месяцев, а после заживления могут появиться рубцы и области с повышенной чувствительностью к свету на долгое время. Если сок или волоски гигантского борщевика попадут в глаза, это может вызвать временное или даже постоянное ослабление зрения в серьезных случаях.
При ожогах после контакта с гигантским борщевиком следует немедленно промыть пораженное место водой с мылом и накрыть его, чтобы избежать воздействия света. Если появились волдыри, их нельзя вскрывать, особенно если они обширные; в таких случаях рекомендуется обратиться к врачу.
Если сок гигантского борщевика попал в глаза, их необходимо тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Если после контакта с растением человек почувствовал себя плохо, даже если нет ожогов, также рекомендуется консультация специалиста.
Избавиться от гигантского борщевика сложно из-за его живучести. Тем не менее, существуют гербициды, такие как глифосат и триклопир, которые эффективны против этого растения. При работе с борщевиком всегда следует использовать перчатки, защищать руки и ноги, и, если возможно, носить маску. Также следует избегать солнечных периодов и проводить работы в пасмурную погоду.
Большие участки борщевика лучше оставить профессионалам, которые должны использовать полную защитную одежду, особенно при использовании триммеров, так как они могут распылять сок и осколки растения и требуют дополнительной защиты лица.
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