Ученые рассказали об африканском суукуленте, который они называют "детской попкой"

4:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Gibbaeum Heathii — это редкий вид суккулентов, который эндемичен для долины в Южной Африке, окруженной горами и характеризующейся низким количеством осадков. Эта особенность климата позволяет существовать многочисленным суккулентным видам, и Gibbaeum Heathii, также известный как "детская задница" или "bababoutjies", является одним из них.

Фото: Alamy

Несмотря на свое забавное название, которое переводится как "попа ребенка", этот маленький суккулентный кустарник, растущий в обширной долине, окруженной горами, представляет собой интересный объект изучения. Его высота составляет всего 2,4 дюйма (6 см). Внешний вид этого растения может вызывать улыбки, но что делает его особенно привлекательным?

Gibbaeum Heathii имеет круглые листья, которые формируют плотный комок суккулента. Обычно на растении растут два-три гладких, шаровидных листа. Более старые листья располагаются ближе к основанию растения и защищают новый рост, создавая впечатление, что они "обнимают" молодые побеги. Временами листья могут менять свой цвет на розовый, особенно при определенных условиях, что делает их еще более похожими на миленькие "попки" младенцев.

Каждую весну цветет Gibbaeum Heathii, и его цветы появляются в центре растения. Они могут иметь различные оттенки, включая белый, розовый и желтый. Этот уникальный суккулент прекрасно адаптировался к жестким условиям своей природной среды и продолжает удивлять и привлекать внимание ценителей растений и ботаников.

"Многие суккуленты меняют цвет с зеленого на красноватый, и обычно это реакция на стресс, вызванный водой или светом", — рассказал Live Science Пол Рис, менеджер питомника Королевского ботанического сада Кью в Лондоне. "Если растения получают слишком много света, они краснеют, чтобы защитить их от солнечных ожогов. Кроме того, если в течение длительного периода времени наблюдается нехватка воды, они могут покраснеть, чтобы помочь им справиться с водным стрессом".

Согласно информации, предоставленной Южноафриканским национальным институтом биоразнообразия, Gibbaeum Heathii — это эндемичные растения, которые произрастают исключительно в Кляйн-Кару, находящейся в западно-Капской провинции Южной Африки. Этот регион характеризуется особыми условиями, где Gibbaeum Heathii процветают среди кварцитовых камней. Эти камни обладают способностью отражать тепло, что создает более прохладный климат для растений.

Кляйн-Кару, также известная как Маленький Кару, представляет собой уникальное географическое образование, обладающее шириной от 25 до 37 миль (40 до 60 километров) и протяженностью в 217 миль (350 километров). Этот регион окружен горами и характеризуется недостатком осадков в течение года.

Согласно информации от Ботанического общества Южной Африки, Кляйн-Кару является частью суккулентного биома страны и считается одним из самых богатых и разнообразных мест обитания суккулентов на Земле. Этот регион впечатляет своим богатством флоры, включая 3200 видов растений, из которых 400 эндемичны и не встречаются больше нигде на планете.

Однако многие из этих уникальных видов растений подвергаются угрозам, таким как незаконный сбор для садоводства, чрезмерное выпасание скота и изменение климата. Исследователи также предупреждают о вероятном усилении засухи в этом регионе в следующем столетии, и это может иметь катастрофические последствия для растительного мира этой живописной точки биоразнообразия.

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