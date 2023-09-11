Осень приходит медленно и дождливо, постепенно ограничивая время, проведенное на даче, и заставляя нас задуматься о необходимых запасах на зиму. Сегодня мы обсудим, когда и как собирать и замораживать ягодные миксы.

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Какие же преимущества они имеют?

Максимальная польза и вкус: Ягодные миксы позволяют создать максимально богатую по витаминам и вкусовым качествам "коллекцию" ягод в одном упакованном виде. Ягоды, разделенные по отдельным пакетикам в определенных пропорциях и объемах, становятся удобным ингредиентом для приготовления компотов, узваров, настоек и других блюд. Просто откройте морозильник, возьмите нужный микс и используйте его сразу! Индивидуальные предпочтения: У некоторых людей есть индивидуальные предпочтения и непереносимость отдельных ягод по причинам здоровья или личных вкусовых предпочтений. Иногда необходимо делать запасы из отдельных сортов ягод, чтобы удовлетворить эти потребности. Эксперименты и фантазия: Ягодные миксы предоставляют огромные возможности для экспериментов и фантазии. Вы можете создавать уникальные сочетания ягод и добавлять травы, чтобы дать вашим будущим блюдам новые вкусовые нюансы.

А вот оптимальные сроки сбора некоторых полезных ягод:

Черноплодка : сентябрь, конец сентября;

: сентябрь, конец сентября; Калина : октябрь, первая половина декабря;

: октябрь, первая половина декабря; Брусника : август, октябрь;

: август, октябрь; Голубика : июль, первая половина сентября;

: июль, первая половина сентября; Княженика : июль, август;

: июль, август; Крыжовник : июль, август;

: июль, август; Черная смородина : июль, август;

: июль, август; Красная смородина : июль, август;

: июль, август; Клюква : вся осень;

: вся осень; Облепиха : октябрь, декабрь;

: октябрь, декабрь; Рябина : октябрь, декабрь;

: октябрь, декабрь; Боярышник : октябрь, декабрь;

: октябрь, декабрь; Шиповник : август, ноябрь;

: август, ноябрь; Черника: июль, сентябрь.

Используя эти сроки, вы сможете собирать свои любимые ягоды в оптимальное время для замораживания и долгосрочного сохранения.