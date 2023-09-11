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Сбор ягод на зиму

2:07
Садоводство » Советы

Осень приходит медленно и дождливо, постепенно ограничивая время, проведенное на даче, и заставляя нас задуматься о необходимых запасах на зиму. Сегодня мы обсудим, когда и как собирать и замораживать ягодные миксы.

Сбор ягод на зиму
Фото: архив Правды.Ру

Какие же преимущества они имеют?

  1. Максимальная польза и вкус: Ягодные миксы позволяют создать максимально богатую по витаминам и вкусовым качествам "коллекцию" ягод в одном упакованном виде. Ягоды, разделенные по отдельным пакетикам в определенных пропорциях и объемах, становятся удобным ингредиентом для приготовления компотов, узваров, настоек и других блюд. Просто откройте морозильник, возьмите нужный микс и используйте его сразу!

  2. Индивидуальные предпочтения: У некоторых людей есть индивидуальные предпочтения и непереносимость отдельных ягод по причинам здоровья или личных вкусовых предпочтений. Иногда необходимо делать запасы из отдельных сортов ягод, чтобы удовлетворить эти потребности.

  3. Эксперименты и фантазия: Ягодные миксы предоставляют огромные возможности для экспериментов и фантазии. Вы можете создавать уникальные сочетания ягод и добавлять травы, чтобы дать вашим будущим блюдам новые вкусовые нюансы.

А вот оптимальные сроки сбора некоторых полезных ягод:

  • Черноплодка: сентябрь, конец сентября;
  • Калина: октябрь, первая половина декабря;
  • Брусника: август, октябрь;
  • Голубика: июль, первая половина сентября;
  • Княженика: июль, август;
  • Крыжовник: июль, август;
  • Черная смородина: июль, август;
  • Красная смородина: июль, август;
  • Клюква: вся осень;
  • Облепиха: октябрь, декабрь;
  • Рябина: октябрь, декабрь;
  • Боярышник: октябрь, декабрь;
  • Шиповник: август, ноябрь;
  • Черника: июль, сентябрь.

Используя эти сроки, вы сможете собирать свои любимые ягоды в оптимальное время для замораживания и долгосрочного сохранения.

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Финляндия. Сбор клубники 2021. Чуть не опоздали! Вкусный способ заготовки ягод на зиму
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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