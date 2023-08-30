Под Новосибирском местная жительница нашла огромный гриб-головач весом 6,3 килограмма

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На территории под Новосибирском обнаружили гигантский гриб-головач весом более 6 килограммов. Местная жительница случайно наткнулась на огромный гриб-головач. Во время своей прогулки на поляне, расположенной в районе Петровского сельсовета Ордынского района, любительница "тихой охоты" обнаружила данный гриб. Его размеры были настолько внушительными, что даже обычное ведро не могло вместить его.

Фото: openverse.org

Если точнее, то гриб весил 6,3 кг.

Жительница Сибири опубликовала снимки этого уникального гриба в сообществе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО* форум 2023". Позднее выяснилось, что гриб был уже перезревшим. Женщина приготовила другой, небольшой гриб с добавлением лука. Во время жарки он издавал аромат, напоминающий запах курицы, сообщает atas.info.

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