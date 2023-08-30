На территории под Новосибирском обнаружили гигантский гриб-головач весом более 6 килограммов. Местная жительница случайно наткнулась на огромный гриб-головач. Во время своей прогулки на поляне, расположенной в районе Петровского сельсовета Ордынского района, любительница "тихой охоты" обнаружила данный гриб. Его размеры были настолько внушительными, что даже обычное ведро не могло вместить его.
Если точнее, то гриб весил 6,3 кг.
Жительница Сибири опубликовала снимки этого уникального гриба в сообществе "Грибы и грибные места Новосибирск НСО* форум 2023". Позднее выяснилось, что гриб был уже перезревшим. Женщина приготовила другой, небольшой гриб с добавлением лука. Во время жарки он издавал аромат, напоминающий запах курицы, сообщает atas.info.
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