Андрей Туманов рассказал, что лучше сеять на даче осенью

В осенний сезон у садоводов есть возможность посеять морковь и свеклу, а также посадить озимый чеснок, который может дать ранний урожай на следующий год. По словам Андрея Туманова, председателя Общероссийской общественной организации "Садоводы России", эти культуры особенно хорошо подходят для поздней осенней посадки из-за их холодостойкости.Как сообщает Москва 24.

Туманов объяснил, что эти растения стратегически высаживаются поздней осенью, чтобы не дать им прорасти до наступления зимы. Это позволяет им пережить зимние месяцы и впоследствии дать ранние всходы весной, что дает садоводам преимущество в начале вегетационного периода.

Однако успех этих начинаний зависит от местных погодных условий. Туманов подчеркнул, что эти растения обладают способностью процветать под снежным покровом и переносить даже сильные морозы. Снег действует как защитный барьер для этих овощей, создавая изолированную среду, которая помогает предотвратить падение температуры ниже определенного порога. Следовательно, даже при низких температурах до -40 градусов по Цельсию температура под снежным покровом не опустится ниже -5 градусов по Цельсию, отметил Туманов. Эта естественная изоляция, обеспечиваемая снегом, вносит значительный вклад в выживание и успешный рост этих культур.