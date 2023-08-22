Грибной сезон стартовал в Хакасии: полезные советы по безопасному сбору грибов

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В Хакасии уже начался сезон сбора и заготовки грибов, и чтобы обеспечить безопасность грибников, "Новая Хакасия" подготовила рекомендации.

При выходе в лес собирая грибы, необходимо взять с собой следующее:

Корзину для грибов (не пакет);

Нож для срезания;

Палку для поиска;

Аптечку с пластырем и дезинфицирующими средствами;

Воду и пищу;

Спички или зажигалку;

Электронный GPS навигатор;

Телефон с заряженной батареей и портативное зарядное устройство.

Правила сбора грибов:

Собирать грибы лучше рано утром до солнечного прогрева, чтобы они дольше оставались свежими;

Избегать старых и переросших грибов, так как они могут быть опасны для здоровья из-за накопления вредных веществ;

После срезания гриб нужно сразу очистить от листвы и земли, и положить его в корзину шляпкой вниз для лучшей сохранности.

Важные меры безопасности для грибников:

Не собирать неизвестные грибы, особенно после дождливых летних дней, так как они могут содержать токсины;

После сбора грибов рекомендуется промывать их в соленой воде для избавления от паразитов;

Грибы обязательно нужно термически обработать перед употреблением.

Дополнительные советы для безопасного сбора грибов:

Избегать использование пластиковых пакетов для сбора грибов, так как они легко ломаются;

Собирать только те грибы, которые вы уверены, что не ядовиты;

Не трогать грибы, если вы не уверены в их виде и съедобности;

Избегать сбора грибов в загрязненных местах.

В случае признаков отравления грибами:

Пить 5-6 стаканов воды или слабого раствора марганцовки и вызвать рвоту;

Уложить пострадавшего и укутать его;

Уложить пострадавшего и укутать его; Обеспечить пострадавшему теплое питье и обратиться за медицинской помощью.

Эти меры помогут грибникам находить и собирать грибы безопасно и удачно.

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