Россельхознадзор решил запретить ввоз косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начиная с 22 августа 2023 года Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору, известная как Россельхознадзор, введет запрет на ввоз косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии. Это решение принято в ответ на обнаружение бурой монилиозной гнили, представляющей карантинную угрозу для Российской Федерации и государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Официальное объявление было сделано на веб-сайте департамента.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

К запрещенным фруктам относятся свежие яблоки, груши, айва, абрикосы, вишня, персики, нектарины, сливы и терн, происходящие из Новой Зеландии.

Бурая монилиозная гниль представляет значительный риск для сельскохозяйственного сектора России, потенциально приводя к значительным экономическим потерям из-за повреждения урожая. По данным Россельхознадзора, меры, необходимые для сдерживания и ликвидации распространения этого заболевания, могут составить до 9 миллиардов рублей.

Болезнь проявляется в виде ожогов на цветках и листьях, что в конечном итоге приводит к гниению и мумификации плодов, тем самым снижая продуктивность деревьев. Тревожным аспектом является латентный период заболевания, в течение которого инфекция остается необнаруженной, а симптомы проявляются только во время хранения или после того, как потребитель приобрел пораженные фрукты.

Россельхознадзор также уточнил, что сообщения о повсеместном обнаружении медицинских антибиотиков в клубнике были неточными. Департамент подчеркнул, что, хотя некоторые антибиотики используются для лечения бактериальных заболеваний плодовых деревьев, их общее применение остается ограниченным. Недавний запрет является частью усилий Россельхознадзора по поддержанию здоровья и качества импортируемой из России сельскохозяйственной продукции и защите от потенциальных угроз урожаю страны.

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