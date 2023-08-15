Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач-диетолог рассказала о пользе салата с помидорами и огурцами
Участник "Comedy Баттл" Тисенко опроверг сообщения о жестоком избиении в Москве
"Украина как разменная монета": США подтверждают беспокойство НАТО
В Красноярске задержаны подозреваемые в налете на цех по пошиву снаряжения для СВО
Жители Нижнего Новгорода боятся ездить на общественном транспорте
Подросток открыл стрельбу в детском саду в Уфе
Медведев разрешил Украине вступить в НАТО в случае отказа от спорных территорий
Учивший Пугачёву и Буйнова клоун Андрюша резко изменился за две недели до смерти
Хайруллин: ВС РФ отрезают плацдарм ВСУ от снабжения через реку Оскол

Жители Нижнего Новгорода получили рекомендации по выращиванию крупного чеснока

2:00
Садоводство

"Как можно вырастить крупный и ароматный чеснок?"- этот запрос побудил newsnn.ru обратиться за консультацией к Евгению Михалеву, доценту Нижегородского государственного агротехнологического университета и доктору сельскохозяйственных наук.

Жители Нижнего Новгорода получили рекомендации по выращиванию крупного чеснока
Фото: https://www.botanicchoice.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/ashwagandha-cover.jpg

Посадка чеснока: сроки и техника

Оптимальный период для посадки чеснока — середина- конец октября, за несколько недель до наступления первых заморозков. Михалев подчеркнул, что современные прогнозы погоды содержат заблаговременные предупреждения о надвигающихся заморозках. Хотя некоторые могут предпочесть сажать чеснок в сентябре, важно понимать, что ранняя посадка может привести к вымерзанию урожая.

Рекомендуется высаживать отдельные гвоздики, соблюдая расстояние примерно в 30 см между ними и распределяя ряды с интервалом в 15-20 см. Рекомендуется выкапывать лунки глубиной около 5-7 см.Посаженные гвоздики следует присыпать опилками или торфом, обеспечивая защиту культуры в течение всей зимы.

Весенний уход за чесноком

Как только начнут появляться всходы, крайне важно аккуратно отодвинуть почву от корней растения, чтобы кислород достиг корневой системы. Несоблюдение этого требования может привести к пожелтению кончиков побегов. Рекомендуется еженедельный полив разбавленным раствором перманганата калия или подходящим удобрением. В качестве варианта может служить зола, но предпочтительнее богатые азотом удобрения, такие как нитрофоска или амофоска. Вопреки сложившейся практике, нет необходимости подвязывать верхушки чеснока, как это практикуют жители северных районов Нижегородской области. Вместо этого, по мере приближения подходящего времени, зелень растения естественным образом переходит в желтеющее состояние.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Чеснок будет крупным, если его ТАК подкормить. Как вырастить КРУПНЫЙ чеснок.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
"Я не в России живу": Епифанцев опубликовал откровенное видео о родине

Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.

Актёр Владимир Епифанцев отказался считать себя жителем России
На калужском "Фольксвагене" возобновится выпуск автомобилей
В Калуге на заводе "Фольксваген" снова стартует выпуск авто. Власти пока не уточнили, какие это будут машины
"Русской захотела быть!": Талызина напомнила настоящее отчество Пугачевой
ВСУ додавили оборону ВС РФ до Урожайного. Что дальше?
Военные аэродромы и ремонтные заводы Украины стали целью ударов ВКС РФ 15 августа Любовь Степушова Туманный Альбион всегда богател за счёт других стран Сергей Лебедев За тайфуном "Ханун" на Дальний Восток придут следующие Анастасия Жукова
"Маленькая собачка": Валентина Талызина прошлась по Ахеджаковой
Ладе Дэнс угрожают убийством
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Пять единиц западной техники ВСУ за 10 минут уничтожил лётчик ВС РФ "Самара"
Последние материалы
Жители Нижнего Новгорода получили рекомендации по выращиванию крупного чеснока
Подросток открыл стрельбу в детском саду в Уфе
Медведев разрешил Украине вступить в НАТО в случае отказа от спорных территорий
Учивший Пугачёву и Буйнова клоун Андрюша резко изменился за две недели до смерти
Врач перечислила плюсы и минусы вегетарианства для детей
Хайруллин: ВС РФ отрезают плацдарм ВСУ от снабжения через реку Оскол
Марков высказался о захвате ВСУ Урожайного: открывается путь к Мариуполю
Не на все готова. Украина не планирует терять территории за членство в НАТО
Солдаты ВСУ будут проходить "духовные практики" в Киево-Печерской лавре
ВСУ: Россия изменила тактику ударов по Украине, ракеты постоянно меняют направление движения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников