Жители Нижнего Новгорода получили рекомендации по выращиванию крупного чеснока

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

"Как можно вырастить крупный и ароматный чеснок?"- этот запрос побудил newsnn.ru обратиться за консультацией к Евгению Михалеву, доценту Нижегородского государственного агротехнологического университета и доктору сельскохозяйственных наук.

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Посадка чеснока: сроки и техника

Оптимальный период для посадки чеснока — середина- конец октября, за несколько недель до наступления первых заморозков. Михалев подчеркнул, что современные прогнозы погоды содержат заблаговременные предупреждения о надвигающихся заморозках. Хотя некоторые могут предпочесть сажать чеснок в сентябре, важно понимать, что ранняя посадка может привести к вымерзанию урожая.

Рекомендуется высаживать отдельные гвоздики, соблюдая расстояние примерно в 30 см между ними и распределяя ряды с интервалом в 15-20 см. Рекомендуется выкапывать лунки глубиной около 5-7 см.Посаженные гвоздики следует присыпать опилками или торфом, обеспечивая защиту культуры в течение всей зимы.

Весенний уход за чесноком

Как только начнут появляться всходы, крайне важно аккуратно отодвинуть почву от корней растения, чтобы кислород достиг корневой системы. Несоблюдение этого требования может привести к пожелтению кончиков побегов. Рекомендуется еженедельный полив разбавленным раствором перманганата калия или подходящим удобрением. В качестве варианта может служить зола, но предпочтительнее богатые азотом удобрения, такие как нитрофоска или амофоска. Вопреки сложившейся практике, нет необходимости подвязывать верхушки чеснока, как это практикуют жители северных районов Нижегородской области. Вместо этого, по мере приближения подходящего времени, зелень растения естественным образом переходит в желтеющее состояние.

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