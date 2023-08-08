Красный, желтый, зеленый: виды картофеля, которых следует избегать

1:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето приносит изобилие свежих овощей, и эксперты Роспотребнадзора дали волгоградцам ценные рекомендации по выбору высококачественного молодого картофеля на местных рынках и в магазинах.Об этом сообщает novostivolgograda.ru.

Фото: www.thespruce. com/thmb/jFItV5UlK-9ksNAHrwSx2JwU2Q0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/growing--potatoes-in-the-home-garden-1403476-01-a2575511a69d4fcb84727dcf5a25c75e.jpg

Эксперты советуют обращать внимание на цвет картофеля. Желтый оттенок указывает на богатое содержание каротина, который полезен для зрения. Красно-фиолетовый картофель содержит антоциан, антиоксидант, который поддерживает здоровье человека. И наоборот, следует избегать картофеля с зелеными пятнами и не употреблять его в пищу. Это обесцвечивание указывает на присутствие токсичного вещества соланина, которое накапливается из-за неправильного хранения и представляет опасность для человека.

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на дату сбора картофеля. Хотя картофель может храниться до года, наиболее питательным и полезным является молодой картофель, собранный около 3-4 месяцев назад.

Хороший картофель должен быть крепким и упруговатым, без признаков гниения, беловатых остатков или прорастания. При покупке рекомендуется выбирать картофель среднего размера, так как в более крупном картофеле содержится меньше питательных веществ и витаминов по сравнению с ним.

Картофель с низким содержанием крахмала идеально подходит для жарки, в то время как картофель с более высоким содержанием крахмала лучше отваривать. Чтобы определить содержание крахмала в домашних условиях, разрежьте картофель пополам — если половинки слиплись, это говорит о значительном содержании крахмала.

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