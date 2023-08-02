Житель Нижнетавдинского района Тюменской области вырастил на грядке томат гигантского размера.
Информацию о помидоре, который весит 1,3 килограмма, разместили в социальных сетях соседи садовода. Сам он сообщил, что не понимает, каким образом на его огороде вырос такой огромный помидор, пишет nashgorod. ru.
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