Садовод из Тюменской области вырастил гигантский помидор

0:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Житель Нижнетавдинского района Тюменской области вырастил на грядке томат гигантского размера.

Фото: pixabay.com

Информацию о помидоре, который весит 1,3 килограмма, разместили в социальных сетях соседи садовода. Сам он сообщил, что не понимает, каким образом на его огороде вырос такой огромный помидор, пишет nashgorod. ru.