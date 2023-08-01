Life Metabolism: Цветок георгин поможет в борьбе с диабетом

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Находка потенциального способа борьбы с диабетом, который является хроническим заболеванием, затрагивающим миллионы людей по всему миру, является значимым моментом для медицины. Согласно новому исследованию, экстракт лепестков цветка георгина может оказаться полезным в контроле уровня сахара в крови у пациентов с диабетом.

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Исследование, проведенное группой ученых под руководством Александра Тапса из Университета Отаго в Новой Зеландии, сфокусировалось на подавлении воспаления мозга, вызванного западной диетой, как ключевом факторе в улучшении регуляции уровня сахара в крови. В процессе поиска противовоспалительной растительной молекулы, которая могла бы помочь в управлении уровнями сахара, они обнаружили полифенол-бутеин, естественное вещество, содержащееся в цветках георгин.

Александр Тапс отметил: "Затем мы обнаружили, что растение георгин является источником этой молекулы и содержит две дополнительные растительные молекулы, усиливающие ее действие. Этот экстракт успешно подавлял воспаление мозга и улучшал регуляцию уровня сахара в крови в доклинических исследованиях".

Доклинические испытания на животных показали, что экстракт георгина способен снижать воспаление головного мозга, повышать чувствительность к инсулину и улучшать регулирование уровня сахара в крови. Последующее клиническое исследование продемонстрировало значительное улучшение регуляции уровня сахара в крови у участников с преддиабетом и типом 2 диабета, при этом не имея побочных эффектов. Результаты исследования были опубликованы в журнале Life Metabolism.

Проблемы с неконтролируемым уровнем сахара в крови могут привести к серьезным осложнениям, таким как почечная недостаточность, слепота, инсульты и сердечные приступы.

Александр Тапс выразил надежду: "Нарушение регуляции уровня сахара в крови является изнурительным состоянием, которое затрагивает миллионы людей по всему миру. Мы надеемся и действительно верим, что результаты наших интенсивных исследований принесут пользу людям, страдающим от этого состояния".

На основе данной находки команда ученых запатентовала экстракт и совместно с Otago Innovation Limited (OIL) разработала таблетку под названием Dahlia4, которая содержит экстракт цветка георгина и помогает улучшить контроль уровня сахара в крови. Несмотря на это, препарат еще не прошел оценку Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Доктор Грэм Стронг, руководитель команды OIL, заявил: "Продукт представляет собой уникальную смесь питательных соединений для поддержания нормального уровня сахара и инсулина в крови. Испытания показали, что он будет полезен тем, у кого диагностирован предиабет или диабет 2 типа, чтобы помочь остановить прогрессирование заболевания".