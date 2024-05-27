Как правильно ухаживать за гортензией летом: главные лайфхаки

7 главных советов о правильном уходе за гортензией летом

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Уход за гортензией летом требует особого внимания, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для здорового роста и обильного цветения. Вот несколько советов о том, как правильно ухаживать за гортензией летом.

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1. Полив

Летом гортензия нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие и сухие дни. Постарайтесь поддерживать почву вокруг куста влажной, но избегайте застоя воды. Поливайте гортензию утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги под прямыми солнечными лучами.

2. Удобрения

Чтобы гортензия радовала вас яркими и крупными соцветиями, регулярно удобряйте ее в течение летнего сезона. Используйте удобрения, богатые фосфором, чтобы стимулировать образование бутонов и улучшить цветение.

3. Мульчирование

Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни растения от перегрева. Мульчирование также поможет сохранить почву более прохладной в жаркие дни.

4. Обрезка

Правильная обрезка способствует формированию компактного и красивого куста. После окончания цветения удалите отцветшие соцветия, чтобы побудить гортензию на формирование новых бутонов.

5. Защита от солнца

Гортензии предпочитают полутень или тень, поэтому защитите их от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня. Высаживайте гортензии под деревьями или рядом с зданиями, чтобы обеспечить им частичную тень.

6. Опоры

Если у вас есть сорта гортензии с крупными цветами, которые могут наклоняться под весом, используйте опоры или кольца для поддержки растений и предотвращения их прогибания.

7. Зимняя подготовка

Заранее подумайте о зимней подготовке гортензии. Некоторые сорта требуют дополнительной защиты от морозов. Приближаясь к концу летнего сезона, перестаньте удобрять растение и постепенно уменьшите полив, чтобы гортензия могла подготовиться к зимнему покою.