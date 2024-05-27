Как правильно ухаживать за гортензией летом: главные лайфхаки

Уход за гортензией летом требует особого внимания, чтобы обеспечить ей оптимальные условия для здорового роста и обильного цветения. Вот несколько советов о том, как правильно ухаживать за гортензией летом.
Летом гортензия нуждается в регулярном поливе, особенно в жаркие и сухие дни. Постарайтесь поддерживать почву вокруг куста влажной, но избегайте застоя воды. Поливайте гортензию утром или вечером, чтобы избежать испарения влаги под прямыми солнечными лучами.
Чтобы гортензия радовала вас яркими и крупными соцветиями, регулярно удобряйте ее в течение летнего сезона. Используйте удобрения, богатые фосфором, чтобы стимулировать образование бутонов и улучшить цветение.
Покройте почву вокруг гортензии слоем мульчи, чтобы удерживать влагу, предотвратить рост сорняков и защитить корни растения от перегрева. Мульчирование также поможет сохранить почву более прохладной в жаркие дни.
Правильная обрезка способствует формированию компактного и красивого куста. После окончания цветения удалите отцветшие соцветия, чтобы побудить гортензию на формирование новых бутонов.
Гортензии предпочитают полутень или тень, поэтому защитите их от прямых солнечных лучей в самые жаркие часы дня. Высаживайте гортензии под деревьями или рядом с зданиями, чтобы обеспечить им частичную тень.
Если у вас есть сорта гортензии с крупными цветами, которые могут наклоняться под весом, используйте опоры или кольца для поддержки растений и предотвращения их прогибания.
Заранее подумайте о зимней подготовке гортензии. Некоторые сорта требуют дополнительной защиты от морозов. Приближаясь к концу летнего сезона, перестаньте удобрять растение и постепенно уменьшите полив, чтобы гортензия могла подготовиться к зимнему покою.
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