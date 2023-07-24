Как сушить ароматные травы

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вкусные и ароматные травы могут стать неотъемлемой частью нашей кухни и придать уникальный вкус различным блюдам. Однако часто травы продаются в больших пучках, и мы не всегда успеваем их использовать полностью перед тем, как они начинают терять свежесть.

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Отбор свежих трав

Перед тем, как приступить к процессу сушки, важно правильно подобрать свежие травы. Выбирайте только качественные и свежие травы, не имеющие признаков повреждений или увядания. Отбирайте ароматные сорта трав, которые дополнят ваши кулинарные эксперименты.

Шаги по сушке трав

1. Подготовка

Первый шаг — тщательно промойте свежие травы в холодной воде, чтобы удалить грязь и пыль. После этого просушите их, аккуратно патая мягким полотенцем.

2. Выбор метода сушки

Существует несколько способов сушки трав, и вы можете выбрать наиболее удобный для вас:

Сушка на воздухе

Популярный и простой способ сушки — это высыхание на воздухе. Просто свяжите небольшие пучки трав и повесьте их головкой вниз в тёмном и хорошо проветриваемом месте.

Сушка в духовке

Если вы хотите ускорить процесс, используйте духовку. Установите минимальную температуру (не более 50 градусов Цельсия) и распределите травы равномерно на противне. Держите духовку приоткрытой для циркуляции воздуха.

Сушка в микроволновке

Этот метод самый быстрый. Положите травы на микроволновочную тарелку, покрыв её бумажным полотенцем, и установите минимальную мощность на несколько минут.

3. Упаковка

После того как травы полностью высохнут, переместите их в стеклянные банки или плотные пакеты из ткани, чтобы предотвратить попадание влаги.

Как использовать сушеные травы

Сушеные травы можно использовать в различных кулинарных блюдах. Просто добавьте их во время готовки или заваривайте как чай. Они также прекрасно подходят для приготовления собственных ароматных приправ.

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