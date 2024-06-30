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От полива и до сбора урожая. Что делать на участке дачнику в июле

Календарь дачных работ на июль: всё по порядку

2:23
Садоводство

В июле у дачников традиционно множество работы. Чтобы упорядочить понимание об этом, мы немного обобщим график таких дел, чтобы ничего не упустить. 

Календарь дачных работ на июль: всё по порядку
Фото: assets-news.housing. com/news/wp-content/uploads/2022/04/04230832/Gardening-tools-Must-have-tools-for-growing-a-home-garden.jpg

Уход за огородом с овощами

  • Полив: в летний зной особенно важно обеспечить растения регулярным поливом. В июле рекомендуется поливать овощи рано утром или поздно вечером, чтобы избежать пересыхания почвы и ожогов листьев.
  • Рыхление и прополка: проведите рыхление почвы между рядами и прополите огород от сорняков. Это позволит уменьшить конкуренцию за питательные вещества и влагу, а также предотвратить распространение вредителей.
  • Удобрение: подкармливайте овощные растения органическими удобрениями или минеральными комплексами для повышения урожайности.
  • Сбор урожая: собирайте спелые плоды и овощи вовремя, чтобы они не перезревали на растении. Постоянный сбор стимулирует образование новых плодов. 

Уход за плодовыми деревьями

  • Обрезка: проведите обрезку плодовых деревьев для формирования кроны, удаления сухих и больных ветвей, а также для стимулирования роста и плодоношения.
  • Подкормка: подкармливайте деревья органическими удобрениями, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества для развития.
  • Защита от вредителей: осмотрите деревья на предмет вредителей и, при необходимости, примените средства защиты. 

Уход за цветами и газоном

  • Полив: цветы и газоны нуждаются в регулярном поливе в жаркую погоду. Постарайтесь увлажнять почву, особенно во время засушливых периодов.
  • Удаление увядших цветов: постоянно удаляйте увядшие цветы с растений, чтобы способствовать образованию новых бутонов.
  • Удобрение: подкармливайте цветы и газон специальными удобрениями для улучшения цветения и зеленого цвета газона.

Уход за теплицей

  • Вентиляция: обеспечьте хорошую вентиляцию в теплице, чтобы избежать перегрева растений.
  • Полив: в теплице может быть высокая влажность, поэтому регулярно поливайте растения и следите за состоянием почвы.
  • Удаление побегов: удаляйте лишние побеги и листья, чтобы улучшить освещение и проветривание.

Самые важные дела июля
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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