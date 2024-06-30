От полива и до сбора урожая. Что делать на участке дачнику в июле

Полив: в летний зной особенно важно обеспечить растения регулярным поливом. В июле рекомендуется поливать овощи рано утром или поздно вечером, чтобы избежать пересыхания почвы и ожогов листьев.
Рыхление и прополка: проведите рыхление почвы между рядами и прополите огород от сорняков. Это позволит уменьшить конкуренцию за питательные вещества и влагу, а также предотвратить распространение вредителей.
Удобрение: подкармливайте овощные растения органическими удобрениями или минеральными комплексами для повышения урожайности.
Сбор урожая: собирайте спелые плоды и овощи вовремя, чтобы они не перезревали на растении. Постоянный сбор стимулирует образование новых плодов.
Уход за плодовыми деревьями
Обрезка: проведите обрезку плодовых деревьев для формирования кроны, удаления сухих и больных ветвей, а также для стимулирования роста и плодоношения.
Подкормка: подкармливайте деревья органическими удобрениями, чтобы обеспечить им необходимые питательные вещества для развития.
Защита от вредителей: осмотрите деревья на предмет вредителей и, при необходимости, примените средства защиты.
Уход за цветами и газоном
Полив: цветы и газоны нуждаются в регулярном поливе в жаркую погоду. Постарайтесь увлажнять почву, особенно во время засушливых периодов.
Удаление увядших цветов: постоянно удаляйте увядшие цветы с растений, чтобы способствовать образованию новых бутонов.
Удобрение: подкармливайте цветы и газон специальными удобрениями для улучшения цветения и зеленого цвета газона.
Уход за теплицей
Вентиляция: обеспечьте хорошую вентиляцию в теплице, чтобы избежать перегрева растений.
Полив: в теплице может быть высокая влажность, поэтому регулярно поливайте растения и следите за состоянием почвы.
Удаление побегов: удаляйте лишние побеги и листья, чтобы улучшить освещение и проветривание.