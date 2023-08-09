Для чего нужно мульча, виды мульчи и как ее наносить

3:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

При обустройстве сада или огорода важно не только правильно посадить растения, но и как следует ухаживать за ними. Одним из основных методов заботы о грядках является применение мульчи.

Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/5/58/Rindenmulch016.JPG

Основные преимущества мульчи

Мульча — специальное покрытие для почвы для ее защиты и улучшения. Мульча обладает следующими преимуществами:

1. Сохранение влаги

Мульча образует защитный слой над почвой, который помогает удерживать влагу. Это особенно важно в периоды засухи, когда растения нуждаются в дополнительной поддержке для выживания.

2. Уменьшение роста сорняков

Мульчирование грядок снижает рост сорняков, предотвращая конкуренцию с полезными растениями за питательные вещества и пространство.

3. Поддержание почвы в хорошем состоянии

Мульча помогает сохранить плодородие почвы, предотвращая эрозию и защищая ее от негативного воздействия погоды.

4. Повышение температуры почвы

Что особенно важно для раннего посева, мульчирование может помочь увеличить температуру почвы, способствуя более быстрому прорастанию семян и развитию растений.

Выбор подходящей мульчи

Когда дело доходит до выбора мульчи для ваших грядок, необходимо учесть определённые факторы. Ниже представлены некоторые из наиболее популярных видов мульчи и их характеристики:

1. Органическая мульча

Органическая мульча состоит из натуральных материалов, таких как солома, опилки, трава, листья и компост.

Преимущества органической мульчи:

Постепенно разлагается и улучшает плодородие почвы.

Создает благоприятную среду для микроорганизмов, улучшая структуру почвы.

Экологически безопасна и доступна для самостоятельного приготовления.

2. Неорганическая мульча

Неорганическая мульча обычно включает пленку из полиэтилена или агроволокна, камни, гравий, галька, мраморная крошка.

Преимущества неорганической мульчи:

Обладает длительным сроком службы и не разлагается.

Подавляет рост сорняков эффективнее органической мульчи.

Сохраняет тепло, что особенно полезно для теплолюбивых растений.

3. Цветная мульча

Декоративная цветная мульча, как правило, является пластифицированной органической мульчей с добавлением красителей.

Преимущества цветной мульчи:

Эстетически привлекательна и улучшает общий вид сада.

Помогает идентифицировать разные культуры на грядках.

Повышает эффективность мульчирования за счет дополнительного удержания тепла.

Как правильно наносить мульчу

Правильное нанесение мульчи может сделать ее более эффективной и полезной. Вот несколько шагов:

1. Подготовьте почву

Перед нанесением мульчи убедитесь, что почва хорошо прополота и увлажнена. Это поможет предотвратить рост сорняков и сохранить влагу.

2. Наносите слой мульчи

Равномерно распределите слой мульчи на поверхности грядок. Слой должен быть достаточно толстым, чтобы предотвратить прорастание сорняков и удерживать влагу.

3. Оставьте место вокруг растений

Оставьте небольшое пространство вокруг стеблей растений, чтобы избежать загнивания. Прилегающая к стеблю мульча может привести к развитию гнили и заболеваний.

4. Поддерживайте мульчу

Периодически проверяйте состояние мульчи и подправляйте ее, если необходимо. Заменяйте старый слой новым по мере необходимости.

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