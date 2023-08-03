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Зачем в саду бересклет и как за ним ухаживать

3:12
Садоводство

Бересклет — это плодовый кустарник, который пользуется большой популярностью среди садоводов. С его яркими и вкусными плодами бересклет становится всё более востребованным для выращивания как в частных садах, так и в городских условиях. Однако, чтобы получить обильный урожай и сохранить растение здоровым, необходим правильный уход.

Зачем в саду бересклет и как за ним ухаживать
Фото: shop-gardenplants. ru/upload/iblock/605/6055193d1e7c7c10b411ae8a2809fd43.jpg

Что такое бересклет?

Бересклет (лат. Ribes uva-crispa) — это плодовый кустарник, принадлежащий семейству смородиновых. Его плоды бывают разных цветов — от зеленовато-жёлтого до насыщенно-фиолетового. Бересклет — многолетнее растение, и если правильно ухаживать за ним, оно может радовать своими плодами многие годы.

История бересклета

Бересклет имеет древнюю историю. Он был известен ещё со времен древних римлян и греков, которые выращивали его ради плодов. Со временем бересклет стал популярен и в других странах, включая Россию, где его тоже начали активно выращивать.

Уход за бересклетом в первый год

Первый год после посадки особенно важен для формирования здорового и продуктивного кустарника. В этот период растение нуждается в особом внимании и уходе. Важно регулярно поливать молодое растение, следить за его развитием и удалять сорняки вокруг куста.

Полив и удобрение

Бересклет нуждается в умеренном поливе, особенно в период цветения и созревания плодов. Слишком частый полив может привести к размыванию питательных веществ из почвы. Также рекомендуется подкармливать растение органическими удобрениями весной и осенью.

Обрезка и формирование куста

Обрезка играет важную роль в формировании куста и стимулировании роста. После первого года выращивания необходимо проводить ежегодную обрезку для удаления старых и поврежденных ветвей. Это способствует развитию новых побегов и повышению урожайности.

Защита от вредителей и болезней

Бересклет подвержен атакам различных вредителей и заболеваний, которые могут повлиять на его здоровье и урожай. Регулярный осмотр растения поможет своевременно выявить проблемы и принять меры по их устранению. Для защиты растения лучше использовать натуральные компоненты.

Уборка урожая и сохранение плодов

Бересклет готов к уборке в зависимости от сорта обычно с конца лета до начала осени. Плоды следует собирать аккуратно, чтобы не повредить кустарник. Свежие плоды можно употреблять в свежем виде, а также использовать для приготовления варенья, соков и джемов. Перед хранением плоды рекомендуется промыть и просушить.

Размножение бересклета

Бересклет можно размножать разными способами — черенками, семенами или делением куста. Каждый из методов имеет свои особенности и преимущества. Черенкование является наиболее распространенным и простым способом размножения.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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