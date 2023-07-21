Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак высказалась о причинах ареста Стрелкова
Основатель группы "Земляне" задал Газманову вопрос о некрофилизме
Кандидат медицинских наук Дюбина назвала самую полезную сладость
Филипп Киркоров язвительно ответил на санкции Канады: "Заговорите о солнце"
Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом
Эндокринолог Прокопенко рассказал в чем опасность позднего ужина
Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями
Оксана Самойлова показала подарок от Джигана: «Это плата за неидеального мужа, девочки»
Исследования эволюции гренландской ледяной шапки: Зеленое прошлое и неопределенное будущее региона

Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето

3:06
Садоводство

Многолетники — это растения, которые каждый год радуют нас своим прекрасным цветением, не требуя особого ухода. Их разнообразие и длительное цветение делают их идеальным выбором для садов и ландшафтных дизайнов.

Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето
Фото: cdn.britannica. com/99/96099-050-96F791B5/tea-rose-garden-roses-plants-stem-flowers.jpg

Роза (Rosa)

Роза — это, пожалуй, один из самых популярных многолетников в мире. Своей красотой и ароматом она завоевала сердца многих садоводов. Розы могут произрастать в разных климатических условиях и предлагают огромное разнообразие сортов, от миниатюрных до крупных. Однако, чтобы они радовали своими цветами в течение всего лета, необходимо обеспечить им хорошие условия ухода, такие как регулярное поливание и подкормки.

Лаватера (Lavatera)

Лаватера — это прекрасное растение с крупными, яркими цветками, похожими на мальву. Она цветет с середины лета до самой осени, радуя глаз своими насыщенными оттенками. Это растение очень неприхотливо в уходе и прекрасно подходит для садов начинающих садоводов.

Хризантема (Chrysanthemum)

Хризантема — ещё один великолепный выбор для летнего сада. Она славится своими разнообразными формами и цветами. Хризантемы могут быть мелкими, крупными, простыми и махровыми. Они начинают цвести в середине лета и продолжают радовать своими яркими лепестками до поздней осени. Это растение требует умеренного полива и регулярного удаления увядших цветков для продолжения цветения.

Дейция (Deutzia)

Дейция, или гвоздика, — это многолетник с ароматными цветками различных оттенков. Это растение обожает солнечные места и хорошо себя чувствует в теплом климате. Она цветет в течение всего лета и является прекрасным украшением для сада.

Люпин (Lupinus)

Люпин — это великолепное растение с яркими вертикальными соцветиями. Они могут быть различных цветов: от нежного розового до глубокого синего. Люпин начинает свое цветение в середине лета и продолжает радовать глаз до конца сезона. Это растение предпочитает солнечные места.

Гацания (Gazania)

Гацания — это удивительное растение с красочными цветками, которые похожи на миниатюрные подсолнухи. Она цветет с раннего лета и до самых первых заморозков. Гацания обожает яркое солнце и сухие почвы, что делает её идеальным растением для сухостойных садов и климатических зон с ограниченным количеством осадков.

Гейхера (Heuchera)

Гейхера — это многолетник с декоративными листьями различных окрасок: от зелёных до красных и пурпурных. Некоторые сорта гейхеры также имеют красивые цветочные стрелки. Она предпочитает полутень и произрастает от раннего лета до поздней осени. Гейхера хорошо сочетается с другими многолетниками и является прекрасным дополнением для цветников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 ПОТРЯСАЮЩИХ МНОГОЛЕТНИКОВ Цветущие ВСЕ ЛЕТО
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину

На квартире подозреваемого обнаружили улики.

Найден подозреваемый в убийстве 11-летнего ребёнка на юге Москвы
Лайма Вайкуле отказалась платить Пугачёвой и Галкину* за выступление на фестивале "Рандеву"
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
Какие возможности откроются ВС РФ после того, как ВСУ сдались на запорожском направлении?
БПЛА упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок" в Москве
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
"Гробуют в каждом доме": Newsweek назвал реальные потери ВСУ чудовищными
Россия накрыла Одессу и Кировоград, чтобы взять Купянск
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
TopWar: в скорой войне на море РФ будет топить флот НАТО и "корыта" Киева
Последние материалы
Филипп Киркоров язвительно ответил на санкции Канады: "Заговорите о солнце"
Российское кино, которое точно стоит посмотреть
Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето
Актриса Кристина Асмус разрешила 9-летней дочери ругаться матом
Эндокринолог Прокопенко рассказал в чем опасность позднего ужина
Пенстемон многолетник: красота и простота для вашего сада
Полянский: все суда, следующие в порты Украины, теперь считаются военными целями
Почувствуй разницу: чем отличается солярка от дизельного топлива
Оксана Самойлова показала подарок от Джигана: «Это плата за неидеального мужа, девочки»
Исследования эволюции гренландской ледяной шапки: Зеленое прошлое и неопределенное будущее региона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников