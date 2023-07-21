Семь популярных многолетних растений, цветущих все лето

3:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многолетники — это растения, которые каждый год радуют нас своим прекрасным цветением, не требуя особого ухода. Их разнообразие и длительное цветение делают их идеальным выбором для садов и ландшафтных дизайнов.

Фото: cdn.britannica. com/99/96099-050-96F791B5/tea-rose-garden-roses-plants-stem-flowers.jpg

Роза (Rosa)

Роза — это, пожалуй, один из самых популярных многолетников в мире. Своей красотой и ароматом она завоевала сердца многих садоводов. Розы могут произрастать в разных климатических условиях и предлагают огромное разнообразие сортов, от миниатюрных до крупных. Однако, чтобы они радовали своими цветами в течение всего лета, необходимо обеспечить им хорошие условия ухода, такие как регулярное поливание и подкормки.

Лаватера (Lavatera)

Лаватера — это прекрасное растение с крупными, яркими цветками, похожими на мальву. Она цветет с середины лета до самой осени, радуя глаз своими насыщенными оттенками. Это растение очень неприхотливо в уходе и прекрасно подходит для садов начинающих садоводов.

Хризантема (Chrysanthemum)

Хризантема — ещё один великолепный выбор для летнего сада. Она славится своими разнообразными формами и цветами. Хризантемы могут быть мелкими, крупными, простыми и махровыми. Они начинают цвести в середине лета и продолжают радовать своими яркими лепестками до поздней осени. Это растение требует умеренного полива и регулярного удаления увядших цветков для продолжения цветения.

Дейция (Deutzia)

Дейция, или гвоздика, — это многолетник с ароматными цветками различных оттенков. Это растение обожает солнечные места и хорошо себя чувствует в теплом климате. Она цветет в течение всего лета и является прекрасным украшением для сада.

Люпин (Lupinus)

Люпин — это великолепное растение с яркими вертикальными соцветиями. Они могут быть различных цветов: от нежного розового до глубокого синего. Люпин начинает свое цветение в середине лета и продолжает радовать глаз до конца сезона. Это растение предпочитает солнечные места.

Гацания (Gazania)

Гацания — это удивительное растение с красочными цветками, которые похожи на миниатюрные подсолнухи. Она цветет с раннего лета и до самых первых заморозков. Гацания обожает яркое солнце и сухие почвы, что делает её идеальным растением для сухостойных садов и климатических зон с ограниченным количеством осадков.

Гейхера (Heuchera)

Гейхера — это многолетник с декоративными листьями различных окрасок: от зелёных до красных и пурпурных. Некоторые сорта гейхеры также имеют красивые цветочные стрелки. Она предпочитает полутень и произрастает от раннего лета до поздней осени. Гейхера хорошо сочетается с другими многолетниками и является прекрасным дополнением для цветников.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.