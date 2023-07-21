Как создать тёплую грядку

2:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для многих людей садоводство становится настоящим хобби и способом расслабиться на свежем воздухе. Один из наиболее эффективных способов сделать вашу садовую землю плодородной и увеличить урожайность — создание тёплой грядки. Тёплая грядка — это специальный тип садовой постройки, которая обеспечивает более высокую температуру почвы и продлевает сезон роста растений.

Фото: www.washingtonpost. com/rf/image_1484w/2010-2019/WashingtonPost/2014/03/07/Production/LocalLiving/Images/LL13Damrosch.jpg?t=20170517

Тёплая грядка: пошаговая инструкция

Первый шаг в создании тёплой грядки — выбор правильного местоположения. Оптимальное место должно получать максимальное количество солнечного света в течение дня. Избегайте мест с густым теневым покрытием. Убедитесь, что выбранное место хорошо дренировано, чтобы избежать застоя воды в грядке.

Определите размер и форму теплой грядки в соответствии с планируемыми культурами и доступным пространством. Рекомендуется создавать грядки шириной не более 1-1,2 метра, чтобы обеспечить удобный доступ к растениям с обеих сторон. Длина грядки может быть разной, в зависимости от вашего садоводческого участка.

Для создания тёплой грядки вам понадобятся следующие материалы:

древесные бруски или доски,

геотекстиль или газонное покрытие,

почва, смешанная с компостом.

Чтобы построить тёплую грядку, надо:

очистить выбранное место от сорняков и камней, установить древесные бруски или доски по периметру, чтобы образовать стенки грядки, разместить геотекстиль или газонное покрытие внутри грядки, чтобы предотвратить смешивание почвы, наполнить грядку смесью почвы и компоста. Выровнять поверхность.

Следующий шаг — выбрать подходящие растения для посадки. Учитывайте особенности климата вашего региона и требования каждого растения к освещению и теплу. Оптимальный выбор — это овощи, которые любят тепло, такие как помидоры, перцы, баклажаны и кабачки.

Посадка растений:

сделайте небольшие углубления в почве, в которые поместите рассаду или семена растений,

залейте посадки водой и подкормите органическим удобрением,

посадите растения на нужной глубине и утрамбуйте землю вокруг них.

Уход за тёплой грядкой

Правила ухода за тёплой грядкой просты:

Соблюдайте режим полива, особенно в сухую погоду. При необходимости затеняйте грядку от яркого солнца. Раз в несколько недель подкармливайте растения удобрениями для повышения урожайности.

После того, как растения достигнут зрелости, можно начать сбор урожая. Помните, что регулярный уход и своевременный сбор урожая способствуют более продолжительному сезону.

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