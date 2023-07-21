Персик — сочный и ароматный фрукт, который является одним из любимых деликатесов во многих странах. Он богат витаминами и питательными веществами, идеально подходит для украшения десертов и создания напитков. Появление ранних сортов позволяет насладиться этим прекрасным фруктом до наступления сезона.
Они созревают раньше других сортов персика, что позволяет насладиться свежими фруктами ещё до наступления сезона.
Некоторые ранние персики обладают более нежной и сочной текстурой, чем поздние сорта, имеют даже более выраженный аромат и сладкий вкус, что делает их идеальными для употребления в свежем виде.
Среди популярных ныне ранних сортов можно назвать "Золотой триумф", "Донской морозоустойчивый", "Боксер", "Гринсборо", "Вардени" и другие.
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