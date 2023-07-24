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Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода

4:24
Садоводство

Малина — это вкусное и полезное ягодное растение, которое любят многие садоводы. Однако, чтобы получить богатый урожай сладких ягод, необходимо правильно ухаживать за малиновым кустом.

Уход за малиновым кустом: что любит эта ягода
Фото: архив

Подготовка почвы

Хорошо подготовленная почва — залог успешного выращивания малины. Для этого необходимо выбрать удобное место и провести следующие шаги:

Определение состава почвы. Перед посадкой малинового куста необходимо определить состав почвы в выбранном участке. Малины предпочитают рыхлую и плодородную почву с нейтральной кислотностью.

Удаление сорняков. Перед посадкой малины следует тщательно очистить участок от сорняков, чтобы они не конкурировали с растением за питательные вещества.

Внесение удобрений. После очистки почвы рекомендуется внести органические удобрения, такие как компост или перегноя, чтобы обогатить почву и обеспечить малиновому кусту хороший старт.

Выбор места для посадки

Выбор подходящего места для посадки малины также является ключевым моментом.

Солнечное место. Малина нуждается во многом в солнечном свете для хорошего роста и развития. Поэтому выберите участок с хорошей освещенностью, предпочтительно на южной стороне сада.

Защита от ветра. Однако слишком сильные ветра могут нанести вред малиновому кусту и повредить его плоды. Поэтому предоставьте некоторую защиту от ветра, посадив кусты рядом с забором или живой изгородью.

Хорошая дренажная система. Малина не любит излишней влаги, поэтому обеспечьте хорошую дренажную систему на выбранном участке, чтобы избежать застоя воды у корней растения.

Посадка малинового куста

Правильная посадка малинового куста обеспечит ему хороший старт и поможет успешно укорениться.

Время посадки. Лучшее время для посадки малины — осень или весна, когда почва достаточно увлажнена и нет сильных заморозков.

Подготовка саженца. Перед посадкой обрежьте поврежденные или слабые корни саженца. Также обрежьте верхушку растения, чтобы улучшить его укоренение.

Схема посадки. Расположите малиновые кусты на выбранном участке согласно рекомендуемому расстоянию между растениями. Следите за тем, чтобы корни были хорошо покрыты землей.

Полив и увлажнение

Малина нуждается в регулярном поливе, особенно во время периодов засухи.

Регулярный полив. Поддерживайте почву влажной, но не заливайте ее излишне. Регулярно поливайте малиновый куст, особенно в жаркую погоду.

Мульчирование. Помимо полива, рекомендуется мульчировать почву вокруг малинового куста. Мульча поможет сохранить влагу и снизить рост сорняков.

Внесение удобрений

Удобрения — важный аспект заботы о малиновом кусте, который способствует его росту и развитию.

Тип удобрений. Выберите правильный тип удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, для обеспечения здорового роста малины.

Регулярность удобрений. Применяйте удобрения регулярно в соответствии с инструкциями на упаковке. Но не переусердствуйте, чтобы избежать перегрузки почвы химическими веществами.

Обрезка

Обрезка — важный этап ухода за малиновым кустом, который способствует увеличению урожая и формированию куста.

Правила обрезки. Обрежьте побеги малины, оставляя только наиболее сильные и здоровые. Удалите поврежденные и больные побеги.

Время обрезки. Лучшее время для обрезки — поздняя зима или ранняя весна, когда малина еще не начала активный рост.

Защита от вредителей

Малина может подвергаться нападению вредителей и болезней. Предпримите меры для защиты своего куста.

Проверка на вредителей. Регулярно осматривайте малиновый куст на наличие вредителей, таких как малиновый жук или клещи.

Использование натуральных средств. Используйте натуральные средства борьбы с вредителями, чтобы избежать нанесения вреда окружающей среде.

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Штамбовая малина и малиновое дерево
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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