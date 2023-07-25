Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт по кибербезопасности назвал три признака финансовых пирамид
За июль Россия оказала гуманитарную помощь двадцати странам Африки
Выплата к 1 сентября: кто из родителей её получит в 2023 году
Добычу медведей разрешат новосибирским охотникам с 1 августа
Как успешно вырастить киви в саду
Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки
Полковник в отставке Литовкин: российская армия уничтожила 30 процентов военной техники боевиков ВСУ
Собчак высказалась о словах Дугина по поводу усиления репрессий в России
Хирург Байрамукова рассказала, как улучшить состояние при псориазе или экземе

Полезен или вреден лимонник на даче

3:51
Садоводство

Лимонник — это удивительное растение с приятным цитрусовым ароматом, известное также как мелисса или мятлик. С течением времени, его популярность на дачных участках и в садоводстве растет с каждым днем.

Полезен или вреден лимонник на даче
Фото: www.finedininglovers. com/sites/g/files/xknfdk626/files/2021-03/lemongrass©iStock.jpg

Что такое лимонник и его свойства:

Лимонник — это многолетнее травянистое растение семейства губоцветных. Его листья обладают приятным цитрусовым ароматом и вкусом. Важным компонентом лимонника является эфирное масло, которое обладает успокаивающими и антисептическими свойствами. Это растение широко применяется в медицине, кулинарии и косметологии.

Выращивание лимонника на участке:

Перед тем, как приступить к выращиванию лимонника, необходимо правильно подготовить участок.

Выбор места для посадки

Лимонник предпочитает хорошо освещённые места, защищённые от прямых солнечных лучей в полуденные часы. Он также нуждается в защите от сильных ветров, которые могут повредить его нежные листья.

Подготовка почвы

Почва должна быть плодородной, хорошо дренированной и слегка кислой. Рекомендуется добавить компост или перегной для улучшения структуры почвы.

Посадка и уход за растением

Лимонник размножается семенами или черенками. Посадка производится весной или осенью. После посадки необходимо регулярно поливать растение, следить за его состоянием и своевременно удалять сорняки.

Польза лимонника на участке

Лимонник имеет множество полезных свойств, которые сделают его прекрасным дополнением к вашему участку.

Лечебные свойства растения

Эфирное масло лимонника обладает успокаивающими и антисептическими свойствами. Чай из лимонника считается отличным средством для снятия нервного напряжения и бессонницы. Он также помогает укрепить иммунитет и облегчить головные боли.

Применение в кулинарии и косметологии

Лимонник применяется в кулинарии для придания особого аромата супам, салатам и мясным блюдам. Также его листья используются для приготовления освежающих напитков. В косметологии масло лимонника добавляют в кремы и маски для улучшения состояния кожи.

Улучшение микроклимата участка

Лимонник способен улучшить микроклимат на участке благодаря выделению приятного аромата и насыщению воздуха кислородом.

Потенциальный вред лимонника

Необходимо учитывать, что у некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на лимонник.

Возможные аллергические реакции

Лимонник содержит эфирное масло, которое может вызвать аллергию у некоторых людей. Перед использованием лимонника в медицинских целях необходимо проконсультироваться с врачом.

Ограничения по использованию

Беременным женщинам и кормящим матерям следует воздержаться от употребления лимонника в больших количествах, так как это может негативно повлиять на организм.

Как использовать лимонник на участке

Травяные отвары и настойки

Лимонник используется для приготовления травяных отваров и настоек, которые помогают снять стресс, улучшить настроение и укрепить здоровье.

Лимонничный чай

Чай из лимонника является прекрасным напитком для улучшения пищеварения, снятия усталости и повышения иммунитета. Он также помогает справиться с простудными заболеваниями.

Применение в кулинарии

Лимонник отлично сочетается с различными продуктами и добавляет особый аромат блюдам. Вы можете использовать его листья при приготовлении салатов, соусов и мясных блюд.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Лимонник. Как выращивать лимонник.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер

Особый интерес представляет обилие озер.

Отдых в Белоруссии удивляет низкими ценами, красотой и тысячами озер
Nutrition: восемь простых привычек продлевают мужчинам жизнь на 24 года
Как продлить мужчинам жизнь на 24 года, рассказали учёные
Москва бьет с носка: ВС РФ идут на Одессу, Бахмут и "жарят" Эрдогана
Атака порта Рени: Румыния не хочет быть втянутой в военный конфликт с РФ, но заслужила это
Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд" Сергей Лебедев Виктория Фанасютина: хочется, чтобы люди задумались о чём-то важном без морализаторской нагрузки Анжела Якубовская В России отрицают обвинения Киева в атаке на храм в Одессе. Что произошло в городе? Петр Ермилин
Путин предсказал катастрофу, которая скоро ждёт США
Прогноз генерала Мордвичева по СВО обязан успеху ВС РФ под Купянском
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Как в России отнеслись к анонсированному Киевом сроке окончания СВО?
Последние материалы
Почему во время дождя мотор тянет хуже, а «жрет» — больше
Выплата к 1 сентября: кто из родителей её получит в 2023 году
Добычу медведей разрешат новосибирским охотникам с 1 августа
Как успешно вырастить киви в саду
Американскую "Бредли" уничтожили кубанские казаки
Полковник в отставке Литовкин: российская армия уничтожила 30 процентов военной техники боевиков ВСУ
Собчак высказалась о словах Дугина по поводу усиления репрессий в России
Александр Пушкин: "И умер он — с напрасной жаждой мщенья, с досадой тайною обманутых надежд"
Хирург Байрамукова рассказала, как улучшить состояние при псориазе или экземе
В результате обстрела левобережья Днепра в Херсонской области погибли мирные жители
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников